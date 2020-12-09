"Ситуация на Донбассе существенно не изменилась", - директор "Деминициатив" к годовщине "Парижа"

Гарань считает, что оптимальным вариантом является введение миротворческой миссии ООН на Донбасс, но Зеленский поставил на первое место переговоры с Путиным.

Директор Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и профессор политологии НаУКМА Алексей Гарань в комментарии Фокусу рассказал, что за год после встречи в "нормандском формате", которая состоялась 9 декабря 2019 года, ситуация на Донбассе существенно не изменилась.

"Россия не прекращает провокации для того, чтобы Украина пошла на прямые переговоры с представителями незаконных вооруженных формирований, и выполнила политические условия Минского процесса – в частности, предоставила особый статус ОРДЛО. И компромиссов, на которые пошел президент Владимир Зеленский, а это решение гуманитарных вопросов – сохранение "режима тишины", разведение сил и средств, открытие новые КПВВ, ей недостаточно", — сказал Гарань.

Он отметил, что Зеленский понимает, что попытки договориться с РФ без учета мнения жителей Украины являются опасными, а результаты последнего опроса от "Центра Разумкова" показывают, что большинство украинцев поддерживают возвращение территорий на тех условиях, которые были до 2014 года. По словам Гараня, "если принять условия России, то это это вызовет дестабилизацию внутри Украины".

"У нас не должно быть иллюзий по отношению к РФ. Мы не можем выходить из минского формата, но должны понимать – он неэффективный. В Минске могут обсуждаться социальные вопросы, гуманитарные, но не политические", — считает директор "Деминициатив".

Оптимальным вариантом для Украины он назвал движение к политическим вопросам по мере решения вопросов безопасности, на чем и были сфокусированы переговоры о возможном введении миротворцев ООН на Донбасс.

"Зеленский почему-то этот вопрос снял, и поставил на первое место прямые переговоры с Владимиром Путиным. Это проигрышный вариант. Путин говорит о каком-то плане мирного урегулирования ситуации на Донбассе, предложенном ОРДЛО. Да нет никакого плана ОРДЛО, который Россия хочет поддержать. Есть план России, который она озвучивает от имени ОРДЛО, что для Украины недопустимо. В Минске мы можем обсуждать лишь план, предложенный РФ", — уверен Гарань.

Директор "Деминициатив" считает, что Путин не хочет замораживать конфликт на Донбассе, президент РФ хочет "изматывать украинское общество, ослаблять Зеленского и любую украинскую власть". Однако, отметил, Гарань, у Украины есть "мощь армии, которая не должна быть дезориентирована пацифистской риторикой, и санкции против Москвы".

Отметим, 9 декабря 2019 года в Париже состоялась встреча "нормандской четверки", вскоре после которой Зеленский отвел год на выполнение минских соглашений и прямые переговоры с Владимиром Путиным. Спустя время оказалось, что выбранная тактика малых шагов малоэффективна: Россия требует переходить к политической части договора, а выход из него может повлечь нежелательные последствия, об этом говорится в материале Фокуса "9 декабря заканчивается срок, отведенный Зеленским на выполнение Минска-2. Что дальше?".

В конце ноября 2020 года секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Фокусу намекнул, что готовится новое решение СНБО по ситуации в Донецкой и Луганской областях.

9 декабря 2020 года глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук подтвердил, что в СНБО готовят план "Б" по Донбассу.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским не состоится в ближайшее время. По его словам, для таких переговоров пока нет "субстанции".