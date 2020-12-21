"Слугам народа" выдали тезисы, как комментировать смерть Геннадия Кернеса, - СМИ

Нардепам якобы советуют говорить, что обвинения Кернеса в сепаратизме стоит адресовать Петру Порошенко.

Народным депутатам фракции "Слуга народа" якобы выдали тезисы касательно публичных комментариев о прошлом умершего мэра Харькова Геннадия Кернеса. Избранникам рекомендуют говорить на телеэфирах, что "личность Кернеса нельзя оценивать однозначно", а ответственность за расследование обвинений его в сепаратизме стоит перекладывать на предыдущую власть. Об этом рассказывает "Бабель" со ссылкой на свои источники.

По информации издания, "Слугам" якобы рекомендуют рассказывать, что если бы в деятельности Кернеса был состав преступления, то его бы привлекли к ответственности, однако этого не произошло, и вопрос "почему так" стоит адресовать Петру Порошенко.

Также нардепам советуют обращать внимание на высокую поддержку Кернеса в Харькове и на то, что на прошедших выборах его никто не смог обойти (кандидат в мэры Харькова от "Слуги народа" на выборах 25 октября 2020 года занял третье место). В тезисах указывается, что выборы нового мэра должна назначить Верховная Рада, однако когда это произойдет "сказать нельзя и некорректно, пока Кернеса не похоронили".

Отметим, ранее СМИ сообщали, что церемония погребения Кернеса состоится 23 декабря. Основная ее часть пройдет в Благовещенском соборе в Харькове.

Напомним, Офис президента в день кончины Кернеса, выражая соболезнования близким умершего, назвал мэра Харькова "неоднозначным".

Кернес скончался 17 декабря 2020 года в немецкой клинике Шарите от осложнений вызванных коронавирусом. 22 октября Родион Гайсинский сообщил, у мэра Харькова уже нет коронавируса, но ему долечивали осложнения простреленного во время покушения в 2014 году легкого. 11 декабря стало известно об ухудшении здоровья мэра Харькова: у него отказала вторая почка.

После смерти Кернеса в городском совете Харькова заявили, что в городе в честь усопшего градоначальника установят памятник либо назовут улицу.

Нахождение на больничной койке не помешало Кернесу участвовать в местных выборах 25 октября 2020 года, где он одержал победу в первом туре, набрав 60,34% голосов избирателей.