Назначение Витренко вице-премьером рассмотрят в Раде 29 января, – СМИ

По данным СМИ, фракция "Слуги народа" уже собрала 196 подписей в поддержку назначения Юрия Витренко.

Народные депутаты рассмотрят вопрос назначения Юрия Витренко вице-премьер-министром в пятницу, 29 января.

Об этом LB.ua подтвердили сразу несколько источников во фракции "Слуга народа".

Однако, по их словам, ситуация во фракции изменилась. Теперь депутаты, приближенные к олигарху Ринату Ахметову, готовы отдать свои голоса за Витренко в обмен на обещание не отменять решение о повышении тарифов на электроэнергию. В свою очередь нардепы, приближенные к олигарху Игорю Коломойскому, после конфликта вокруг Александра Дубинского, наоборот, изменили позицию и могут не поддержать Витренко.

"Расклад по Витренко изменился. Это правда. Люди Коломойского (в отличие от первого голосования) теперь не готовы его поддержать. ИВК (Игорь Коломойский, – ред.) еще на прошлой неделе отказался от Витренко. На этой почве Ринат (Ахметов) присмотрелся и стал относительно его (Витренко) поддерживать. Голосование планируют на пятницу", – сообщил источник во фракции.

По информации другого собеседника, "люди Коломойского "стали в позу" после зашквара вокруг Дубинского".

"Группа Ильи Павлюка, контролируемая Ахметовым, готова голосовать в этот раз. Говорят, что в обмен на обещание правительства не пересматривать тарифы на электроэнергию и не возвращать льготные 100 кВт/ч", – отметил собеседник.

Как уточняет источник РБК-Украина, фракция "Слуги народа" в Верховной Раде уже собрала 196 подписей в поддержку назначения Юрия Витренко министром энергетики. Вероятность его назначения на этой неделе оценивается в 70%.

По его словам, общее количество депутатов от "Слуги народа", готовых поддержать назначение Витренко, – до 200. Это на 40-45 нардепов больше, чем во время первой попытки назначить его на пост главы Минэнерго. Тогда, 17 декабря, его поддержали 153 "слуги народа".

Кроме того, информацию относительно Витренко подтвердил в своем Тelegram-канале глава профильного энергетического комитета Рады и депутат "Слуги народа" Андрей Герус.

"На этой неделе парламент может голосовать за назначение Юрия Витренко министром энергетики, вице-премьером. На сегодня расстановка сил в парламенте такова: депутаты, которые смотрят ТРК "Украина", готовы поддержать назначение; депутаты, которые смотрят "1+1", не дают голосов за назначение, против назначения предыдущий работодатель Ю.Витренко, старые персональные образы не отпускают. Это может "сбить" около 10 голосов. Для вынесения вопроса на голосование фракция должна собрать 174 подписи, думаю, с этим проблем не будет", – написал он.

Отметим, 21 декабря 2020 года Кабинет министров Украины временно назначил бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко исполняющим обязанности министра энергетики.

Юрий Витренко заявил, что если во время повторного рассмотрения ВРУ его назначения на полноценную министерскую должность, парламентарии провалят голосование, то он бросит политику и уйдет в частный бизнес.

Напомним, что с января нынешнего года тарифы на электроэнергию выросли на 14%. А Кабинет министров поручил Юрию Витренко составить план выхода из кризиса в "зеленой" энергетике.

Политологи рассказали Фокусу, что Витренко может сменить Дениса Шмыгаля на должности премьер-министра Украины, а досрочных выборов в парламент не будет.