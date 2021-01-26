Народні депутати розглянуть призначення Вітренка віце-прем'єром 29 січня, — ЗМІ

За даними ЗМІ, фракція "Слуги народу" вже зібрала 196 підписів на підтримку призначення Юрія Вітренка.

Народні депутати розглянуть питання призначення Юрія Вітренка віце-прем'єр-міністром у п'ятницю, 29 січня.

Про це LB.ua підтвердили відразу кілька джерел у фракції "Слуга народу".

Однак, за їхніми словами, ситуація у фракції змінилася. Тепер депутати, наближені до олігарха Ріната Ахметова, готові віддати свої голоси за Вітренка в обмін на обіцянку не скасовувати рішення про підвищення тарифів на електроенергію. Зі своєї сторони, нардепи, наближені до олігарха Ігоря Коломойського, після конфлікту навколо Олександра Дубінського, навпаки, змінили позицію і можуть не підтримати Вітренка.

"Рішення щодо Вітренка змінилося. Це правда. Люди Коломойського (на відміну від першого голосування) тепер не готові його підтримати. ІВК (Ігор Коломойський, — ред.) ще минулого тижня відмовився від Вітренка. На цьому грунті Рінат (Ахметов) придивився і почав відносно його (Вітренка) підтримувати. Голосування планують на п'ятницю", — повідомило джерело у фракції.

За інформацією іншого співрозмовника, "люди Коломойського" стали в позу "після зашквара навколо Дубінського".

"Група Іллі Павлюка, контрольована Ахметовим, готова голосувати цього разу. Кажуть, що в обмін на обіцянку уряду не переглядати тарифи на електроенергію і не повертати пільгові 100 кВт/год", — зазначив співрозмовник.

Як уточнює джерело РБК-Україна, фракція "Слуги народу" у Верховній Раді вже зібрала 196 підписів на підтримку призначення Юрія Вітренка Міністром енергетики. Вірогідність його призначення цього тижня оцінюється в 70%.

За його словами, загальна кількість депутатів від "Слуги народу", готових підтримати призначення Вітренка, — до 200. Це на 40-45 нардепів більше, ніж під час першої спроби призначити його на посаду глави Міненерго. Тоді, 17 грудня, його підтримали 153 "слуги народу".

Крім того, інформацію щодо Вітренка підтвердив у своєму Тelegram-каналі глава профільного енергетичного комітету Ради і депутат "Слуги народу" Андрій Герус.

"Цього тижня парламент може голосувати за призначення Юрія Вітренка Міністром енергетики, віце-прем'єром. На сьогодні розподіл сил у парламенті такий: депутати, які дивляться ТРК "Україна", готові підтримати призначення; депутати, які дивляться "1+1", не дають голосів за призначення, проти призначення попередній роботодавець Ю. Вітренка, старі персональні образи не відпускають. Це може "збити" майже 10 голосів. Для винесення питання на голосування фракція повинна зібрати 174 підписи, думаю, із цим проблем не буде", — написав він.

Зазначимо, 21 грудня 2020 року Кабінет міністрів України тимчасово призначив колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка виконавцем обов'язків Міністра енергетики.

Юрій Вітренко заявив, що якщо під час повторного розгляду ВРУ його призначення на повноцінну міністерську посаду, парламентарії провалять голосування, то він покине політику й піде в приватний бізнес.

Нагадаємо, що із січня нинішнього року тарифи на електроенергію зросли на 14%. А Кабінет міністрів доручив Юрію Вітренку скласти план виходу з кризи в "зеленій" енергетиці.

Політологи розповіли Фокусу, що Вітренко може змінити Дениса Шмигаля на посаді прем'єр-міністра України, а дострокових виборів до парламенту не буде.