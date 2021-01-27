Украина и Венгрия создадут рабочую группу по закону об образовании

По словам главы МИД Венгрии, если консультации будут успешными, "мы сможем исключить многие факторы неопределенности".

Украина и Венгрия планируют создать рабочую группу по внедрению закона об образовании. Об этом сообщил глава МИД Венгрии на совместном брифинге с главой МИД Украины Петером Сийярто.

"Я обратился к господину министру, чтобы мы начали совместную работу над законом о языке, который вызвал напряжение в наших отношениях. Мы также хотим создать рабочую группу, которая получит полномочия относительно того, каким образом нужно воплощать закон об образовании", — сказал Сийярто.

Кулеба подтвердил запланированое заседание рабочей группы по образовательному вопросу.

По словам Сийярто, если эти консультации будут успешными, "мы сможем исключить многие факторы неопределенности".

"Если мы найдем решение по этому вопросу, наши отношения продвинутся вперед", — сказал Сийярто.

Венгерский министр также рассказал, что "в широком смысле" обсудил с Кулебой закон о языке.

Напомним, 30 ноября СБУ провела обыски в организациях венгерской общины Закарпатья и у одного из ее лидеров, по подозрению в поддержке сепаратизма. Кроме того, Украина объявила о запрете на въезд нескольким венгерским чиновникам за агитацию на местных выборах в Закарпатской области. Все это произошло после того, как 21 ноября в Сюртовской объединенной территориальной общине в Закарпатской области депутаты после принятия присяги хором и стоя исполнили гимн Венгрии.

В связи с обысками и дипломатическими санкциями Петер Сийярто просил ОБСЕ направить свою миссию в Закарпатскую область, а официальный Будапешт заявил в НАТО, что правительство Украины проводит политику запугивания венгров и разжигания антивенгерской ненависти. В Североатлантическом Альянсе, в ответ сообщили, что не намерены вмешиваться в этот "локальный" конфликт.