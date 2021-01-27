Україна та Угорщина створять робочу групу щодо закону про освіту
За словами голови МЗС Угорщини, якщо консультації будуть успішними, "ми зможемо уникнути багато факторів невизначеності".
Україна та Угорщина планують створити робочу групу з впровадження закону про освіту. Про це повідомив голова МЗС Угорщини на спільному брифінгу з головою МЗС України Петером Сійярто.
"Я звернувся до пана міністра, щоб ми почали спільну роботу над законом про мову, що викликав напругу в наших відносинах. Ми також хочемо створити робочу групу, яка отримає повноваження щодо того, яким чином потрібно втілювати закон про освіту", — сказав Сійярто.
Кулеба підтвердив заплановане засідання робочої групи з освітнього питання.
За словами Сійярто, якщо ці консультації будуть успішними, "ми зможемо уникнути багато факторів невизначеності".
"Якщо ми знайдемо рішення з цього питання, наші відносини просунуться вперед", — сказав Сійярто.
Угорський міністр також розповів, що "в широкому сенсі" обговорив з Кулебою закон про мову.
Нагадаємо: 30 листопада СБУ провела обшуки в організаціях угорської громади Закарпаття та в одного з її лідерів, за підозрою в підтримці сепаратизму. Крім того, Україна оголосила про заборону на в'їзд кільком угорським чиновникам за агітацію на місцевих виборах у Закарпатській області. Усе це відбулося після того, як 21 листопада в Сюртовській об'єднаній територіальній громаді в Закарпатській області депутати після складення присяги хором і стоячи виконали гімн Угорщини.
У зв'язку з обшуками і дипломатичними санкціями Петер Сійярто просив ОБСЄ направити свою місію в Закарпатську область, а офіційний Будапешт заявив у НАТО, що уряд України проводить політику залякування угорців і розпалювання антиугорської ненависті. У Північноатлантичному Альянсі у відповідь повідомили, що не мають наміру втручатися в цей "локальний" конфлікт.