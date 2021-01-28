Кристина Квин встречалась со "Слугами народа" из-за скандала с Дубинским, – Ермак

Временная поверенная в делах США обсуждала с депутатами санкции против Александра Дубинского.

Временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин провела встречу с представителями фракции "Слуга народа" из-за введения санкций против народного депутата Александра Дубинского. Об этом глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал в интервью изданию "Новое Время".

"Я знаю, что состоялась встреча временного поверенного в делах США Кристины Квин с ядром фракции. Меня радует, что политическая зрелость большинства депутатов растет. Они не принимают поспешных решений, они хотят разобраться в этом. Знаю, что был детальный разговор", – отметил Ермак.

По его словам, президент Владимир Зеленский распорядился, чтобы государственные органы разобрались с этой ситуацией и привлекли к ответственности всех причастных к вмешательству в американские выборы.

Напомним, что 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 украинцев и четырех интернет-ресурсов. Причиной стали пленки нардепа Андрея Деркача, которые использовались для вмешательства в выборы президента США. Среди физических лиц оказался и депутат партии "Слуга народа" Александр Дубинский. Он назвал этот факт результатом работы "лживых доносов аферистов".

Глава Офиса президента Ермак пообещал, что они со своей стороны сделают все, чтобы привлечь к ответственности виновных во вмешательстве в выборы США.

18 января Дубинский заявил, что не собирается выходить из фракции "Слуга народа", и если кто-то примет решение касательно его исключения из нее — "фракция будет обречена".

25 января состоялось заседание фракции "Слуга народа", на котором поднимался вопрос об исключении Дубинского. На заседание приехал президент Владимир Зеленский и попросил Дубинского самостоятельно покинуть "Слугу народа". Тот отказался.

В свою очередь, представитель президента в Конституционном суде Украины Федор Вениславский заявил, что факция "Слуга народа" поддержит исключение Дубинского.