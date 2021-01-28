Крістіна Квін зустрічалася зі "Слугами народу" через скандал із Дубінським, — Єрмак

Тимчасова повірена у справах США обговорювала з депутатами санкції проти Олександра Дубінського.

Тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін провела зустріч із представниками фракції "Слуга народу" через введення санкцій проти народного депутата Олександра Дубінського. Про це глава Офісу президента Андрій Єрмак розповів в інтерв'ю виданню "Новий Час".

"Я знаю, що відбулася зустріч тимчасового повіреної у справах США Крістіни Квін з ядром фракції. Мене радує, що політична зрілість більшості депутатів зростає. Вони не ухвалюють поспішних рішень, вони хочуть розібратися в цьому. Знаю, що була детальна розмова", — зазначив Єрмак.

За його словами, президент Володимир Зеленський розпорядився, щоб державні органи розібралися з цією ситуацією і притягли до відповідальності всіх причетних до втручання в американські вибори.

Нагадаємо, що 11 січня Міністерство фінансів США ввело санкції проти 7 українців і 4 інтернет-ресурсів. Причиною стали плівки нардепа Андрія Деркача, які використовувалися для втручання у вибори президента США. Серед фізичних осіб виявився і депутат партії "Слуга народу" Олександр Дубінський. Він назвав цей факт результатом роботи "брехливих доносів аферистів".

Глава Офісу президента Єрмак пообіцяв, що вони зі свого боку зроблять все, щоб притягнути до відповідальності винних у втручання у вибори США.

18 січня Дубінський заявив, що не збирається виходити з фракції "Слуга народу", і якщо хтось ухвалить рішення щодо його виключення з неї — "фракція буде приречена".

25 січня відбулися засідання фракції "Слуга народу", на якому порушувалося питання про виключення Дубінського. На засідання приїхав президент Володимир Зеленський і попросив Дубінського самостійно покинути "Слугу народу". Той відмовився.

Зі свого боку, представник президента в Конституційному суді України Федір Веніславський заявив, що фракція "Слуга народу" підтримає виключення Дубінського.