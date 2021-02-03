Не путайте свободу слова с антиукраинской деятельностью, – Аваков о санкциях

По словам главы МВД, материалы, которые легли в основу решения о санкциях против NewsOne, Zik и 112 Украина — "вполне достаточные и исчерпывающие".

Глава МВД Арсен Аваков прокомментировал закрытие телеканалов, принадлежащих соратнику Виктора Медведчука Тарасу Козаку.

"Материалы, которые легли в основу решения СНБО, вполне достаточными и исчерпывающими. Я хочу предостеречь, не надо путать понятие свободы слова с антиукраинской деятельностью за деньги государства-агрессора", — заявил Аваков.

Министр заверил, что "министерство внутренних дел, как орган власти, в том числе отвечает за внутреннюю безопасность государства, будет четко и в рамках закона выполнять решение СНБО, указ президента Украины и защищать интересы граждан Украины".

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет против соратника Медведчука и его каналов. Вещание телеканалов уже прекращено. В СБУ заявили, что решение СНБО о введении санкций – это последовательный шаг украинских властей в борьбе с российской гибридной агрессией.

Председатель ВРУ Дмитрий Разумков не поддержал введение санкций в отношении народного депутата Тараса Козака и его телеканалов, воздержавшись при голосовании на заседании Совета нацбезопасности и обороны.

Как заявил бывший народный депутат Сергей Лещенко, решение о принятии санкций в отношении телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK готовилось в полной секретности и принималось молниеносно.