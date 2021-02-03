Не плутайте свободу слова з антиукраїнською діяльністю, — Аваков про санкції

За словами голови МВС, матеріали, які лягли в основу рішення про санкції проти NewsOne, Zik і 112 Україна — "цілком достатні і вичерпні".

Голова МВС Арсен Аваков прокоментував закриття телеканалів, що належать соратнику Віктора Медведчука Тарасу Козаку.

"Матеріали, які лягли в основу рішення РНБО, цілком достатні та вичерпні. Я хочу застерегти, не треба плутати поняття свободи слова з антиукраїнською діяльністю за гроші держави-агресора", — заявив Аваков.

Міністр запевнив, що "міністерство внутрішніх справ, як орган влади, зокрема відповідає за внутрішню безпеку держави, буде чітко і в рамках закону виконувати рішення РНБО, указ президента України і захищати інтереси громадян України".

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів санкції на 5 років проти Медведчука і його каналів. Мовлення телеканалів вже припинено. В СБУ заявили, що рішення РНБО про введення санкцій — це послідовний крок української влади у боротьбі з російською гібридною агресією.

Голова ВРУ Дмитро Разумков не підтримав введення санкцій стосовно народного депутата Тараса Козака та його телеканалів, утримавшись під час голосування на засіданні Ради нацбезпеки і оборони.

Як заявив колишній народний депутат Сергій Лещенко, рішення про прийняття санкцій у відношенні телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK готувалося у повній секретності і приймалося блискавично.