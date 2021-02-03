"Свободе слова в Украине ничего не угрожает", - Зеленский на встрече с послами G7 и ЕС

Президент заявил, что санкции против телеканалов — это тяжелое решение для любой власти, кроме авторитарной.

В среду, 3 января, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с послами стран G7 и Евросоюза, на которой, среди прочего, обсудили вопрос санкций против телеканалов 112, Zik и NewsOne. В частности, Зеленский подчеркнул, что свобода слова и свобода работы журналистов "была и остается" приоритетом для нашей страны и им ничего не грозит. Об этом рассказывается на сайте Офиса президента.

"Хочу отметить работу Службы безопасности Украины именно в борьбе с опасностью российской агрессии в информпространстве. Санкции против средств массовой информации — это всегда сложное решение для любой власти, кроме авторитарной", — заявил Зеленский во время встречи.

Он отметил, что решение о введении санкций против телеканалов из орбиты нардепа фракции ОПЗЖ Виктора Медведчука не было эмоциональным и готовилось длительное время. Зеленский подчеркнул, что оно необходимо для "защиты национальной безопасности".

Президент рассказал, что телеканалы, против которых ввели санкции, длительное время использовались для дезинформационных кампаний против реформ, курса государства и для распространения влияния России на политические процессы в Украине.

Зеленский также подчеркнул, что в Украине большая концентрация свободных вещателей и СМИ, отметив, что украинская власть будет действовать исключительно согласно законодательству.

Отметим, представители националистических организаций анонсировали акцию под офисом телеканала "Наш" со слоганом "Идем закрывать телеканал". Она должна начаться 4 февраля в 13:00. На телеканале предстоящий митинг назвали давлением на СМИ.

Напомним, 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет против соратника Медведчука и его каналов. Вещание телеканалов уже прекращено. В СБУ заявили, что решение СНБО о введении санкций – это последовательный шаг украинских властей в борьбе с российской гибридной агрессией.

Председатель ВРУ Дмитрий Разумков не поддержал введение санкций в отношении народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака и его телеканалов, воздержавшись при голосовании на заседании Совета нацбезопасности и обороны.

Как заявил бывший народный депутат Сергей Лещенко, решение о принятии санкций в отношении телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK готовилось в полной секретности и принималось молниеносно.