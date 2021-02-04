"Опасный путь". Дубинский вступился за заблокированные каналы NewsOne, 112 и Zik (видео)

По мнению политика, отключение телеканалов Тараса Козака является "внесудебной расправой". На его взгляд, блокировке должно было предшествовать решение суда.

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что каналы нельзя закрывать только потому, что "кому-то в данный момент этого хочется". Соответствующее видео в четверг, 4 февраля, опубликовал Telegram-канал "Шарий.net".

Так он отреагировал на закрытие телеканалов "NewsOne", "112 Украина" и "Zik", которые принадлежат Тарасу Козаку – соратнику Виктора Медведчука.

[ + – ]

"Должны быть законные основания. Если в Украине прописаны законы так, что каналами не может владеть человек, в отношении которого вступил в силу приговор по обвинению в терроризме, тогда безусловно [можно закрыть телеканал]. Но предъявите мне приговор в отношении [Тараса] Козака, решение суда или его фамилию в списке террористов. Тогда у меня нет вопросов по отношению к принятым в отношении его санкций. Пока я не увижу доказательств, либо решения суда, либо этого списка, это называется внесудебная расправа", – сказал Дубинский.

По его словам, если сегодня "внесудебная расправа" может аргументироваться пророссийской позицией ряда телеканалов, то завтра "такие же телеканалы, которые имеют проукраинскую позицию, но критикуют власть, могут оказаться в списке запрещенных".

"Это очень опасный путь, который в конечной сути приведет нас к модели "СССР позднего застоя", когда есть только газета "Правда" и "Первый канал". Там можно, а все остальное просто запрещено", – высказался нардеп.

Дубинский отметил, что "не за и не против каналов, которые относят к группе Виктора Медведчука, но за то, чтобы все решения базировались на законе".

Напомним, народный депутат от ОПЗЖ, собственник телеканалов "ZIK", "NewsOne" и "112 Украина" Тарас Козак в эфире марафона трех заблокированных телеканалов, который велся на YouTube, потребовал от президента Владимира Зеленского предоставить доказательства своего сотрудничества с террористами. "Я хочу обратиться к президенту Зеленскому, Совету национальной безопасности и обороны, Службе безопасности Украины. Скажите мне пожалуйста, откуда у вас данные, что я финансирую терроризм, откуда у вас данные, что я сотрудничаю с боевиками. Я хочу от вас ответа. Ответа мне и обществу", – заявил Козак.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет против Козака и его компаний, владеющих телеканалами ZIK, "112 Украина" и NewsOne. Вещание телеканалов прекращено. В СБУ заявили, что решение СНБО о введении санкций – это последовательный шаг украинских властей в борьбе с российской гибридной агрессией.

Председатель ВРУ Дмитрий Разумков не поддержал введение санкций в отношении Козака и его телеканалов, воздержавшись при голосовании на заседании Совета нацбезопасности и обороны.

Глава СНБО Алексей Данилов допустил, что кроме телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, под санкции могут попасть и другие каналы с "антиукраинской повесткой".

Ранее стало известно, что за исключение Дубинского из фракции "Слуга народа" проголосовало 198 "слуг" из 246. Этому предшествовали санкции в отношении него со стороны Минфина США.

Сам Дубинский назвал свое исключение "чистым фарсом".