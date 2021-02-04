"Небезпечний шлях". Дубінський заступився за заблоковані канали NewsOne, 112 і Zik (відео)

На думку політика, відключення телеканалів Тараса Козака є "позасудовою розправою". На його погляд, блокування повинне було передувати рішенню суду.

Депутат Верховної Ради Олександр Дубінський заявив, що канали не можна закривати тільки тому, що "комусь у цей момент цього хочеться". Відповідне відео в четвер, 4 лютого, опублікував Telegram-канал "Шарій.net".

Так він відреагував на закриття телеканалів "NewsOne", "112 Україна" і "Zik", які належать Тарасу Козаку — соратнику Віктора Медведчука.

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"Повинні бути законні підстави. Якщо в Україні прописані закони так, що каналами не може володіти людина, щодо якої набрав чинності вирок за звинуваченням у тероризмі, тоді безумовно [можна закрити телеканал]. Але пред'явіть мені вирок щодо [Тараса] Козака, рішення суду або його прізвище в списку терористів. Тоді в мене немає питань стосовно прийнятих щодо нього санкцій. Поки я не побачу доказів або рішення суду, або цього списку, це називається позасудова розправа", — сказав Дубінський.

За його словами, якщо сьогодні "позасудова розправа" може аргументуватися проросійською позицією ряду телеканалів, то завтра "такі ж телеканали, які мають проукраїнську позицію, але критикують владу, можуть опинитися в списку заборонених".

"Це дуже небезпечний шлях, який у кінцевій суті призведе нас до моделі "СРСР пізнього застою", коли є тільки газета "Правда" і "Перший канал". Там можна, а все інше просто заборонено", — висловився нардеп.

Дубінський зазначив, що "не за і не проти каналів, які відносять до групи Віктора Медведчука, але за те, щоб усі рішення базувалися на законі".

Нагадаємо: народний депутат від ОПЗЖ, власник телеканалів "ZIK", "NewsOne" і "112 Україна" Тарас Козак в ефірі марафону трьох заблокованих телеканалів, що проводився на YouTube, зажадав від президента Володимира Зеленського надати докази своєї співпраці з терористами. "Я хочу звернутися до президента Зеленського, Ради національної безпеки та оборони, Служби безпеки України. Скажіть мені, будь ласка, звідки у вас дані, що я фінансую тероризм, звідки у вас дані, що я співпрацюю з бойовиками. Я хочу від вас відповіді. Відповіді мені і суспільству", — заявив Козак.

Президент України Володимир Зеленський ввів санкції на 5 років проти Козака та його компаній, які володіють телеканалами ZIK, "112 Україна" і NewsOne. Мовлення телеканалів припинено. В СБУ заявили, що рішення РНБО про введення санкцій — це послідовний крок української влади в боротьбі з російською гібридною агресією.

Голова ВРУ Дмитро Разумков не підтримав введення санкцій відносно Козака і його телеканалів, утримавшись при голосуванні на засіданні Ради нацбезпеки та оборони.

Голова РНБО Олексій Данилов допустив, що, крім телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK, під санкції можуть потрапити й інші канали з "антиукраїнським порядком".

Раніше стало відомо, що за виключення Дубінського з фракції "Слуга народу" проголосували 198 "слуг" з 246. Цьому передували санкції щодо нього з боку Мінфіну США.

Сам Дубінський назвав своє виключення "чистим фарсом".