В МИД призвали готовиться к мести Путина за отключение каналов 112, NewsOne и ZIK

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал органы власти и общество готовиться к отражению удара из Москвы.

Россия, вероятнее всего, ответит Украине на блокирование телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK", которые принадлежат депутату Верховной Рады из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тарасу Козаку. Об этом в субботу, 6 февраля, заявил в интервью "Радио Свобода" министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По мнению главы МИД, сейчас у руководства РФ есть более важные проблемы, однако санкций в отношении телеканалов соратника Виктора Медведчука они не забудут, "и ответ прилетит". Он добавил, что Украина должна подойти к этому как зрелое государство.

Кулеба отметил, что худшее, что могла сделать Россия, она уже сделала, незаконно оккупировав часть украинских территорий. Однако после введения санкций против трех каналов Киев должен понимать, что Москва будет жестко защищать свои интересы.

"И мы должны быть готовы к этому. Где прилетит, когда, как – я этого сейчас не знаю. Но мы работаем над тем, чтобы все органы государственной власти и общество были готовы отразить удар, который будет нанесен Россией", – отметил глава украинской дипломатии.

Реакцию самого украинского общества на санкции Совета национальной безопасности и обороны в отношении телевизионных каналов министр назвал "зрелой". Он также подчеркнул важность того, что как представители гражданского общества, так и эксперты "поддержали украинское государство в этом решении".

Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет против соратника Медведчука Тараса Козака и его компаний, владеющих телеканалами "ZIK", "112 Украина" и "NewsOne". Вещание телеканалов уже прекращено. В СБУ заявили, что решение СНБО о введении санкций – это последовательный шаг украинских властей в борьбе с российской гибридной агрессией.

Председатель ВРУ Дмитрий Разумков не поддержал введение санкций в отношении Козака и его телеканалов, воздержавшись при голосовании членов Совета нацбезопасности и обороны.

Секретарь СНБО Алексей Данилов допустил, что кроме телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK", под санкции могут попасть и другие каналы с "антиукраинской повесткой". Также он сообщил, что решение о санкциях будет невозможно отменить, так как оно готовилось давно и тщательно.