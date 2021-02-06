У МЗС закликали готуватися до помсти Путіна за відключення каналів 112, NewsOne та ZIK

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав органи влади і суспільство готуватися до відбиття удару з Москви.

Росія, ймовірно, відповість Україні на блокування телеканалів "112 Україна", "NewsOne" і "ZIK", які належать депутату Верховної Ради з фракції "Опозиційна платформа — За життя" Тарасу Козаку. Про це в суботу, 6 лютого, заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода" міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

На думку голови МЗС, зараз у керівництва РФ є більш важливі проблеми, проте санкцій щодо телеканалів соратника Віктора Медведчука вони не забудуть, "і відповідь прилетить". Він додав, що Україна повинна підійти до цього як зріла держава.

Кулеба зазначив, що найгірше, що могла зробити Росія, вона вже зробила, незаконно окупувавши частину українських територій. Однак після введення санкцій проти трьох каналів Київ має розуміти, що Москва жорстко захищатиме свої інтереси.

"І ми повинні бути готові до цього. Де прилетить, коли, як — я цього зараз не знаю. Але ми працюємо над тим, щоб всі органи державної влади і суспільство були готові відбити удар, який буде завдано Росією", — зазначив голова української дипломатії.

Реакцію самого українського суспільства на санкції Ради національної безпеки і оборони щодо телевізійних каналів міністр назвав "зрілою". Він також наголосив на важливості того, що як представники громадянського суспільства, так і експерти "підтримали українську державу в цьому рішенні".

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Нагадаємо, 2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів санкції на 5 років проти соратника Медведчука Тараса Козака та його компаній, які володіють телеканалами "ZIK", "112 Україна" і "NewsOne". Мовлення телеканалів вже припинено. В СБУ заявили, що рішення РНБО про введення санкцій — це послідовний крок української влади в боротьбі з російською гібридної агресією.

Голова ВРУ Дмитро Разумков не підтримав введення санкцій відносно Козака та його телеканалів, утримавшись при голосуванні членів Ради нацбезпеки і оборони.

Секретар РНБО Олексій Данилов допустив, що крім телеканалів "112 Україна", "NewsOne" і "ZIK", під санкції можуть потрапити й інші канали з "антиукраїнським порядком денним". Також він повідомив, що рішення про санкції буде неможливо скасувати, так як воно готувалося давно і ретельно.