"Попытка номер три": Корниенко рассказал, когда Витренко могут предложить на пост главы Минэнерго

По словам главы партии "Слуга народа", предложить кандидатуру Витренко на должность вице-премьера и министра энергетики могут на заседании фракции 15 февраля.

Александр Корниенко, глава партии "Слуга народа", отвечая на вопрос "когда ВРУ в третий раз рассмотрит кандидатуру Юрия Витренко на должность первого вице-премьера и министра энергетики", заявил, что "это станет понятно после 15 февраля". Об этом сообщает ИА "Интерфакс".

"В понедельник вы это поймете, мы это поймем по заседанию фракции. Если фракция снова будет готова внести представление премьер-министру, как это мы по Конституции должны делать, то, соответственно, будет внесено представление. Премьер-министр его вернет в Верховную Раду, тогда парламент будет планировать голосование", — сказал Корниенко.

Он отметил, что этот вопрос все еще обсуждается, однако на заседании фракции 15 февраля они должны будут прийти к общему знаменателю и принять финальное решение.

Также глава "Слуги народа" заявил, что надеется на появление в Украине полноценного главы Минэнерго в ближайшее время "безотносительно фамилии".

Отметим, в СМИ сообщалось, что нардепов фракции "Слуга народа", которые не голосовали за назначение Витренко, 9 февраля вызывали "на разговор" к Владимиру Зеленскому.

Напомним, 3 февраля 2021 года стало известно, что Витренко в третий раз выдвинут на пост вице-премьера.

21-го декабря 2020 года Кабмин назначил бывшего исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко исполняющим обязанности министра энергетики. За несколько дней до этого, 17-го декабря кандидатура Витренко была выставлена на голосование в Верховной Раде, однако не добрала необходимых 40 голосов. Спустя более чем месяц, 28-го января Рада повторно не поддержала назначение Витренко на должность первого вице-премьер-министра – министра энергетики.

Фокус рассказывал что известно о Витренко в отдельном материале.