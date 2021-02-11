"Спроба номер три": Корнієнко розповів, коли Вітренка можуть запропонувати на пост голови Міненерго

За словами голови партії "Слуга народу", запропонувати кандидатуру Вітренка на посаду віце-прем'єра та міністра енергетики можуть на засіданні фракції 15 лютого.

Олександр Корнієнко, голова партії "Слуга народу", відповідаючи на питання "коли ВРУ втретє розгляне кандидатуру Юрія Вітренка на посаду першого віце-прем'єра і міністра енергетики", заявив, що "це стане зрозуміло після 15 лютого". Про це повідомляє ІА "Інтерфакс".

"У понеділок ви це зрозумієте, ми це побачимо із засідання фракції. Якщо фракція знову буде готова внести подання прем'єр-міністра, як це ми за Конституцією повинні робити, то, відповідно, буде внесено подання. Прем'єр-міністр його поверне до Верховної Ради, тоді парламент буде планувати голосування", — сказав Корнієнко.

Він зазначив, що це питання все ще обговорюється, проте на засіданні фракції 15 лютого вони повинні будуть прийти до спільного знаменника і прийняти фінальне рішення.

Також голова "Слуги народу" заявив, що сподівається на появу в Україні повноцінного голови Міненерго найближчим часом "безвідносно прізвища".

Зазначимо, що в ЗМІ повідомлялося, що нардепів фракції "Слуга народу", які не голосували за призначення Вітренка, 9 лютого викликали "на розмову" до Володимира Зеленського.

Нагадаємо: 3 лютого 2021 року стало відомо, що Вітренка втретє висунуть на пост віце-прем'єра.

21-го грудня 2020 року Кабмін призначив колишнього виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка виконуючим обов'язки міністра енергетики. За кілька днів до цього, 17-го грудня кандидатура Вітренка була виставлена на голосування у Верховній Раді, однак не отримала необхідних 40 голосів. Через понад місяць, 28-го січня Рада повторно не підтримала призначення Вітренка на посаду першого віце-прем'єр-міністра — міністра енергетики.

Фокус розповідав, що відомо про Вітренка в окремому матеріалі.