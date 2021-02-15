Демсокира передаст данные расследования США о роли Шария в скандале с "пленками Деркача"

Анатолий Шарий записал первое видео о Burisma еще до того, как Деркач опубликовал записи. Расследователи считают, что Шарий имел особый доступ к данным.

Партия "Демократична сокира" провела расследование совместно с волонтерами InformNapalm о роли Анатолия Шария в раскрутке скандала о якобы вмешательстве украинских политиков в выборы США. О результатах расследования сообщили на сайте InformNapalm.

11 января 2021 года Минфин США ввели санкции против ряда украинских физлиц, в том числе Александра Дубинского и Андрея Деркача. Причина — вмешательство украинских политиков и экс-чиновников в выборы президента США.

Проведенное расследование InformNapalm приводит новые доказательства того, что к делу также причастны: Анатолий Шарий, Тарас Козак, Оксана Марченко, Андрей Портнов, Игорь Коломойский и Назар Диордица.

Блогер Анатолий Шарий на своем YouTube-канале начал раскручивать на своем канале тему с компанией Burisma еще до публикации "пленок Деркача". Расследователи предполагают, что тем самым он выступал "усиливающим звеном" в раскрутке темы. После публикации пленок Деркача, Шарий сразу же заявил, что на записях голос Петра Порошенко.

"Это голос Петра Порошенко. Это не клоунские записи олигархов в бегах. Это записи реальные". — заявлял Шарий в видео.

Поэтому представители партии и InformNapalm подадут дополнительные сведения в США для того, чтобы против Шария и других лиц ввели санкции. Они будут сопровождать материалы расследования в Минфине и Госдепе США, а также в американские СМИ и общественные организации.

Напомним, Минфин США ввели санкции против ряда украинских политиков и других лиц за вмешательство в выборы. Александра Дубинского из-за этого исключили из фракции "Слуги народа".

Фокус разбирался, в чем суть дела Burisma, которое в Нацполиции уже закрыли.