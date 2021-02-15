Демсокира передасть дані розслідування США про роль Шарія у скандалі з "плівками Деркача"

Анатолій Шарій записав перше відео про Burisma ще до того, як Деркач опублікував записи. Розслідувачі вважають, що Шарій мав особливий доступ до даних.

Партія "Демократична сокира" провела розслідування спільно з волонтерами InformNapalm про роль Анатолія Шарія в розкручуванні скандалу про начебто втручання українських політиків у вибори США. Про результати розслідування повідомили на сайті InformNapalm.

11 січня 2021 року Мінфін США ввело санкції проти ряду українських фізосіб, в тому числі Олександра Дубінського і Андрія Деркача. Причина — втручання українських політиків і екс-чиновників у вибори президента США.

Проведене розслідування InformNapalm наводить нові докази того, що до справи також причетні: Анатолій Шарій, Тарас Козак, Оксана Марченко, Андрій Портнов, Ігор Коломойський і Назар Діордіца.

Блогер Анатолій Шарій на своєму YouTube-каналі почав розкручувати тему з компанією Burisma ще до публікації "плівок Деркача". Розслідувачі припускають, що тим самим він виступав "підсилювальною ланкою" у розкручуванні теми. Після публікації плівок Деркача, Шарій відразу ж заявив, що на записах голос Петра Порошенка.

"Це голос Петра Порошенка. Це не клоунські записи олігархів-втікачів. Це записи реальні". — заявляв Шарій в відео.

Тому представники партії та InformNapalm подадуть додаткові відомості в США для того, щоб проти Шарія та інших осіб ввели санкції. Вони супроводжуватимуть матеріали розслідування в Мінфіні та Держдепі США, а також в американських ЗМІ та громадських організаціях.

Нагадаємо, Мінфін США ввело санкції проти ряду українських політиків та інших осіб за втручання у вибори. Олександра Дубінського через це виключили з фракції "Слуги народу".

Фокус розбирався, у чому суть справи Burisma, яку в Нацполіціі вже закрили.