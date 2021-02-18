На заседании Генассамблеи ООН будут обсуждать форум "Русский Донбасс"

Заседание состоится 23 февраля. В ООН также планируется выступление представителей руководства Министерства по вопросам временно оккупированных территорий, где они расскажут о событиях на фронте.

Во вторник, 23 февраля, Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций соберется на заседание, чтобы обсудить ситуацию на оккупированных РФ украинских территориях. Как сообщает LB.ua, об этом заявил постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица.

Во время заседания Украина поднимет тему незаконного проведения в Донецке форума "Русский Донбасс" с участием главреда "Russia Today" Маргариты Симоньян и других пропагандистов.

"Будет ли Украина из-за этого созывать заседание Совета безопасности? Нет, не будет: это еще не тот уровень проблемы, который требует прямого привлечения в Совбез. Станет ли это частью нашей работы по разработке новых документов уже на следующей сессии? Да, станет. Будем ли мы об этом говорить на заседании Генеральной ассамблеи 23 февраля? Да, будем говорить", – отметил Кислица.

Дипломат отметил, что на базе ООН пройдет мероприятие с участием руководителей Министерства по вопросам временно оккупированных территорий, где будут обсуждаться вопросы агрессии РФ. На нем, по словам Кислицы, украинские чиновники смогут без временных ограничений рассказать представителям стран-членов ООН всю информацию о событиях на фронте.

Напомним, в оккупированном Донецке 28-29 января проходил форум "Русский Донбасс". На нем главред "RT" Маргарита Симоньян заявила следующее: "Люди Донбасса хотят жить у себя дома и хотят быть частью своей огромной великой нашей щедрой Родины. И мы обязаны им это обеспечить. Россия-матушка, забери Донбасс домой".

На этом же мероприятии ее супруг Тигран Кеосаян пригрозил захватом Киева.

"Я передаю всем привет, украинским товарищам, врагам, недругам. Мы обязательно будем в Киеве, рано или поздно. Скорее, кстати рано, не хочу вас расстраивать", – заявил он, давая комментарий местным и российским СМИ.

Позже пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Симоньян не может быть выразителем официальной позиции России. Он пояснил, что присоединять Донбасс Россия не собирается, но при этом "продолжит защищать русских" в Украине.

Тем временем МИД начало процедуру запрета въезда Тиграна Кеосаяна на территорию Украину. Его жена в "черном списке" находится уже давно. Там же – и третий организатор мероприятия – Роман Бабаян (главный редактор "Говорит Москва").