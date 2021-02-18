На засіданні Генасамблеї ООН обговорюватимуть форум "Русский Донбас"

Засідання відбудеться 23 лютого. В ООН також планується виступ представників керівництва Міністерства з питань тимчасово окупованих територій, де вони розкажуть про події на фронті.

У вівторок, 23 лютого, Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй збереться на засідання, щоб обговорити ситуацію на окупованих РФ українських територіях. Як повідомляє LB.ua, про це заявив постійний представник України в ООН Сергій Кислиця.

Під час засідання Україна порушить тему незаконного проведення в Донецьку форуму "Русский Донбас" за участю головного редактора "Russia Today" Маргарити Сімоньян та інших пропагандистів.

"Чи буде Україна через це скликати засідання Ради безпеки? Ні, не буде: це ще не той рівень проблеми, який вимагає прямого залучення до Радбезу. Чи стане це частиною нашої роботи з розробки нових документів вже на наступній сесії? Так, стане. Чи говоритимемо ми про це на засіданні Генеральної асамблеї 23 лютого? Так, говоритимемо", — зазначив Кислиця.

Дипломат зазначив, що на базі ООН відбудеться захід за участю керівників Міністерства з питань тимчасово окупованих територій, де будуть обговорюватися питання агресії РФ. На ньому, за словами Кислиці, українські чиновники зможуть без тимчасових обмежень розповісти представникам країн-членів ООН всю інформацію про події на фронті.

Нагадаємо, в окупованому Донецьку 28-29 січня проходив форум "Русский Донбас". На ньому головний редактор "RT" Маргарита Симоньян заявила: "Люди Донбасу хочуть жити у себе вдома та хочуть бути частиною своєї гігантської великої нашої щедрої Батьківщини. І ми зобов'язані їм це забезпечити. Росія-матінка, забери Донбас додому".

На цьому ж заході її чоловік Тигран Кеосаян пригрозив захопленням Києва.

"Я передаю всім привіт, українським товаришам, ворогам, недругам. Ми обов'язково будемо в Києві, рано чи пізно. Швидше, до речі рано, не хочу вас засмучувати", — заявив він, даючи коментар місцевим і російським ЗМІ.

Пізніше прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Симоньян не може бути представницею офіційної позиції Росії. Він пояснив, що приєднувати Донбас Росія не збирається, але водночас "продовжить захищати російських" в Україні.

Тим часом МЗС розпочало процедуру заборони в'їзду Тиграна Кеосаяна на територію України. Його дружина в "чорному списку" знаходиться вже давно. Там же — і третій організатор заходу — Роман Бабаян (головний редактор "Говорить Москва").