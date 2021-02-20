Рада соберется на внеочередное заседание из-за ветированного Зеленским закона

Парламент рассмотрит законопроект с учетом предложений от президента.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков созвал внеочередное заседание парламента, которое назначено на 23 февраля. Об этом сообщает аппарат ВР.

В этот день в парламенте собираются рассмотреть закон, который раньше ветировал президент Владимир Зеленский. Речь идет о законе № 4531, который предлагает возобновить проведение конкурсов на занятие должностей госслужбы и других вопросов государственной службы с учетом предложений Зеленского.

Ранее Зеленский ветировал этот закон и вернул его обратно в парламент со своими предложениями.

Зеленский попросил Раду изъять из закона нормы, которые ограничивают исполнения полномочий заместителя министра, если должность министра вакантна. Президент считает, что если на протяжении долго времени нардепы не назначают министра, это может парализовать работу ведомства.

Также премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что из-за вето закона выплата зарплат шахтеров стоит под угрозой, потому что и.о. главы Минэнерго не может подписать необходимые документы. Отметим, что назначение Юрия Витренко министром энергетики уже дважды провалилось.

Зеленский же хочет, чтобы исполняющие обязанности министров имели полномочия, почти такие же, как у полноценного министра.

Напомним, что за поправку, которая ограничивала полномочия и.о. министра, проголосовал 321 депутат.

Эта же поправка вносит в текст закона запрет на "возложение обязанностей министра на лицо, кандидатура которого на должность соответствующего министра была отклонена Верховной Радой этого созыва".

Напомним, сейчас и.о. министра энергетики является Юрий Витренко. Голосование за его назначение министром Рада уже дважды провалила. СМИ сообщили, что депутатов, которые во время второго голосования не поддержали кандидатуру Витренко на должность первого вице-премьера и министра энергетики, вызвали "для беседы" в Офис президента.