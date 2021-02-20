Рада збереться на позачергове засідання через ветований Зеленським закон

Парламент розгляне законопроект з урахуванням пропозицій від президента.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков скликав позачергове засідання парламенту, яке призначене на 23 лютого. Про це повідомляє апарат ВР.

В цей день в парламенті збираються розглянути закон, який раніше ветував президент Володимир Зеленський. Йдеться про закон № 4531, який пропонує відновити проведення конкурсів на зайняття посад держслужби та інших питань державної служби з урахуванням пропозицій Зеленського.

Раніше Зеленський ветував цей закон і повернув його назад до парламенту зі своїми пропозиціями.

Зеленський попросив Раду вилучити із закону норми, які обмежують виконання повноважень заступника міністра, якщо посада міністра вакантна. Президент вважає, що якщо протягом довгого часу нардепи не призначають міністра, це може паралізувати роботу відомства.

Також прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що через вето закону виплата зарплат шахтарів стоїть під загрозою, тому що в.о. глави Міненерго не може підписати необхідні документи. Відзначимо, що призначення Юрія Вітренка міністром енергетики вже двічі провалилося.

Зеленський же хоче, щоб виконуючі обов'язки міністрів мали повноваження, майже такі ж, як у повноцінного міністра.

Нагадаємо, що за поправку, яка обмежувала повноваження в.о. міністра, проголосував 321 депутат.

Ця ж поправка вносить в текст закону заборону на "покладання обов'язків міністра на особу, кандидатура якої на посаду відповідного міністра була відхилена Верховною Радою цього скликання".

Нагадаємо, зараз в.о. міністра енергетики є Юрій Вітренко. Голосування за його призначення міністром Рада вже двічі провалила. ЗМІ повідомили, що депутатів, які під час другого голосування не підтримали кандидатуру Вітренко на посаду першого віце-прем'єра і міністра енергетики, викликали "для бесіди" в Офіс президента.