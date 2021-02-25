Минские переговоры и обмен пленными заблокированы с июля, – Резников

По словам вице-премьер-министра, "прекращены любые дискуссии, просто потасовка и странные требования".

Переговоры на Минской площадке относительно ситуации на Донбассе практически заблокированы с июля.

Об этом заявил вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в интервью изданию "Голос Америки".

По его словам, переговоры продолжаются в Нормандском формате на уровне политических советников.

"С июля практически заблокирован мирный переговорный процесс на Минской площадке. Прекращены любые дискуссии, просто потасовка и странные требования. Вот, например – "Пусть парламент Украины примет постановление, которым признает Минские соглашения, а президент Зеленский его подпишет. Мы вам текст постановления напишем", – сказал Резников.

По его словам, на такие заявления Украина отвечает, что Минские соглашения не имеют обязательного характера, но это не значит, что Украина отказывается от этих договоренностей.

"Ведь там речь идет о выводе войск, техники, незаконных вооруженных формирований, боевиков и наемников с территории Украины. О разоружении, демилитаризации и прекращения огня", – заявил он.

Кроме того, по его словам, с июля заблокирован полностью и обмен пленными.

Отметим, ранее Алексей Резников заявил, что Россия отказывается отвечать взаимностью Украине в шагах по прекращению семилетней войны на Донбассе. Он также заявил, что Украина не будет отказываться от выполнения Минских договоренностей, по крайней мере, пока не будет найдена другая площадка для переговоров с привлечением дополнительных партнеров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время посещения передовой на Донбассе с послами стран G7 заявил, что стороны должны выполнять Минские договоренности "в четкие сроки".

А бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц недавно сказал, что ситуация на Донбассе обострилась, возможна дальнейшая эскалация в зоне ООС.