Мінські переговори й обмін полоненими заблоковані з липня, — Резніков

За словами віце-прем'єр-міністра, "припинені будь-які дискусії, просто сутички і дивні вимоги".

Переговори на Мінському майданчику щодо ситуації на Донбасі практично заблоковані з липня.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков в інтерв'ю виданню "Голос Америки".

За його словами, переговори тривають у Нормандські форматі на рівні політичних радників.

"З липня практично заблокований мирний переговорний процес на Мінському майданчику. Припинено будь-які дискусії, просто сутички і дивні вимоги. Ось, наприклад: "Нехай парламент України ухвалить постанову, якою визнає Мінські угоди, а президент Зеленський її підпише. Ми вам текст постанови напишемо", — сказав Резніков.

За його словами, на такі заяви Україна відповідає, що Мінські угоди не мають обов'язкового характеру, але це не означає, що Україна відмовляється від цих домовленостей.

"Адже там мова йде про виведення військ, техніки, незаконних збройних формувань, бойовиків і найманців з території України. Про роззброєння, демілітаризацію та припинення вогню", — заявив він.

Крім того, за його словами, з липня заблокований повністю й обмін полоненими.

Зазначимо, що раніше Олексій Резніков заявив, що Росія відмовляється відповідати взаємністю Україні в кроках щодо припинення семирічної війни на Донбасі. Він також заявив, що Україна не буде відмовлятися від виконання Мінських домовленостей, принаймні поки не буде знайдена інший майданчик для переговорів із залученням додаткових партнерів.

Раніше президент України Володимир Зеленський під час відвідування передової на Донбасі з послами країн G7 заявив, що сторони повинні виконувати Мінські домовленості "в чіткі терміни".

А колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб нещодавно сказав, що ситуація на Донбасі загострилася, можлива подальша ескалація в зоні ООС.