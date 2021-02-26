Зеленский увеличил штат аппарата СНБО еще на 47 человек и утвердил его новую структуру

В январе 2020 года предельная численность аппарата СНБО была увеличена с 160 до 190 человек.

Президент Владимир Зеленский своим указом определил, что теперь в структуру аппарата СНБО входят секретарь и руководитель аппарата СНБО вместе со своими заместителями и первыми заместителями, главный государственный аудитор и 23 службы. Предельная численность сотрудников аппарата – 237 штатных единиц.

В состав СНБО входят службы по вопросам:

предотвращения и выявления коррупции,

внешней безопасности,

информационной и кибербезопасности,

государственной и общественной безопасности,

военной безопасности,

мобилизации и территориальной обороны,

военно-технического сотрудничества и ОПК,

экономической безопасности,

социальной и гуманитарной безопасности,

безопасности критической инфраструктуры,

внешнеполитической безопасности и международного сотрудничества,

финансового обеспечения выполнения мер в сфере нацбезопасности и обороны.

Также в структуру аппарата СНБО входят службы:

секретаря СНБО,

по вопросам информационных технологий,

главного ситуационного центра,

организационного обеспечения,

по вопросам стратегического планирования и анализа,

обеспечения доступа к публичной информации и связей со СМИ,

по правовым вопросам,

финансовая,

управления персоналом,

режимно-секретной работы,

координационной и административной работы.

Указ вступил в силу со дня его публикации.

В конце января прошлого года Зеленский увеличил предельную численность аппарата СНБО с 160 до 190 штатных единиц.

Напомним, на 26 февраля Зеленский срочно назначил новое заседание СНБО.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО ввел санкции на 5 лет против соратника Виктора Медведчука Тараса Козака и его компаний, владеющих телеканалами "ZIK", "112 Украина" и "NewsOne". Вещание телеканалов было прекращено. В СБУ заявили, что решение СНБО о введении санкций – это последовательный шаг украинских властей в борьбе с российской гибридной агрессией.

19 февраля СНБО рекомендовало Зеленскому ввести санкции еще против ряда компаний и 8 физлиц лиц, среди которых и сам Медведчук с его супругой Оксаной Марченко.