Зеленский увеличил штат аппарата СНБО еще на 47 человек и утвердил его новую структуру
В январе 2020 года предельная численность аппарата СНБО была увеличена с 160 до 190 человек.
Президент Владимир Зеленский своим указом определил, что теперь в структуру аппарата СНБО входят секретарь и руководитель аппарата СНБО вместе со своими заместителями и первыми заместителями, главный государственный аудитор и 23 службы. Предельная численность сотрудников аппарата – 237 штатных единиц.
В состав СНБО входят службы по вопросам:
- предотвращения и выявления коррупции,
- внешней безопасности,
- информационной и кибербезопасности,
- государственной и общественной безопасности,
- военной безопасности,
- мобилизации и территориальной обороны,
- военно-технического сотрудничества и ОПК,
- экономической безопасности,
- социальной и гуманитарной безопасности,
- безопасности критической инфраструктуры,
- внешнеполитической безопасности и международного сотрудничества,
- финансового обеспечения выполнения мер в сфере нацбезопасности и обороны.
Также в структуру аппарата СНБО входят службы:
- секретаря СНБО,
- по вопросам информационных технологий,
- главного ситуационного центра,
- организационного обеспечения,
- по вопросам стратегического планирования и анализа,
- обеспечения доступа к публичной информации и связей со СМИ,
- по правовым вопросам,
- финансовая,
- управления персоналом,
- режимно-секретной работы,
- координационной и административной работы.
Указ вступил в силу со дня его публикации.
В конце января прошлого года Зеленский увеличил предельную численность аппарата СНБО с 160 до 190 штатных единиц.
Напомним, на 26 февраля Зеленский срочно назначил новое заседание СНБО.
2 февраля президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО ввел санкции на 5 лет против соратника Виктора Медведчука Тараса Козака и его компаний, владеющих телеканалами "ZIK", "112 Украина" и "NewsOne". Вещание телеканалов было прекращено. В СБУ заявили, что решение СНБО о введении санкций – это последовательный шаг украинских властей в борьбе с российской гибридной агрессией.
19 февраля СНБО рекомендовало Зеленскому ввести санкции еще против ряда компаний и 8 физлиц лиц, среди которых и сам Медведчук с его супругой Оксаной Марченко.