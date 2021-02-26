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Зеленский увеличил штат аппарата СНБО еще на 47 человек и утвердил его новую структуру

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Фото: УП | Заседание СНБО

В январе 2020 года предельная численность аппарата СНБО была увеличена с 160 до 190 человек.

Президент Владимир Зеленский своим указом определил, что теперь в структуру аппарата СНБО входят секретарь и руководитель аппарата СНБО вместе со своими заместителями и первыми заместителями, главный государственный аудитор и 23 службы. Предельная численность сотрудников аппарата – 237 штатных единиц.

В состав СНБО входят службы по вопросам:

  • предотвращения и выявления коррупции, 
  • внешней безопасности, 
  • информационной и кибербезопасности, 
  • государственной и общественной безопасности, 
  • военной безопасности, 
  • мобилизации и территориальной обороны, 
  • военно-технического сотрудничества и ОПК, 
  • экономической безопасности, 
  • социальной и гуманитарной безопасности, 
  • безопасности критической инфраструктуры, 
  • внешнеполитической безопасности и международного сотрудничества, 
  • финансового обеспечения выполнения мер в сфере нацбезопасности и обороны.

Также в структуру аппарата СНБО входят службы:

  • секретаря СНБО, 
  • по вопросам информационных технологий, 
  • главного ситуационного центра, 
  • организационного обеспечения, 
  • по вопросам стратегического планирования и анализа,
  • обеспечения доступа к публичной информации и связей со СМИ, 
  • по правовым вопросам, 
  • финансовая, 
  • управления персоналом, 
  • режимно-секретной работы, 
  • координационной и административной работы.

Указ вступил в силу со дня его публикации.

В конце января прошлого года Зеленский увеличил предельную численность аппарата СНБО с 160 до 190 штатных единиц.

Напомним, на 26 февраля Зеленский срочно назначил новое заседание СНБО.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО ввел санкции на 5 лет против соратника Виктора Медведчука Тараса Козака и его компаний, владеющих телеканалами "ZIK", "112 Украина" и "NewsOne". Вещание телеканалов было прекращено. В СБУ заявили, что решение СНБО о введении санкций – это последовательный шаг украинских властей в борьбе с российской гибридной агрессией.

19 февраля СНБО рекомендовало Зеленскому ввести санкции еще против ряда компаний и 8 физлиц лиц, среди которых и сам Медведчук с его супругой Оксаной Марченко.