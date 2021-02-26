Зеленський збільшив штат апарату РНБО ще на 47 осіб і затвердив його нову структуру

У січні 2020 року гранична чисельність апарату РНБО збільшили з 160 до 190 осіб.

Президент Володимир Зеленський своїм указом визначив, що тепер в структуру апарату РНБО входять секретар і керівник апарату РНБО разом зі своїми заступниками та першими заступниками, головний державний аудитор і 23 служби. Гранична чисельність працівників апарату — 237 штатних одиниць.

До складу РНБО входять служби з питань:

запобігання та виявлення корупції;

зовнішньої безпеки;

інформаційної та кібербезпеки;

державної і громадської безпеки;

військової безпеки;

мобілізації та територіальної оборони;

військово-технічного співробітництва та ОПК;

економічної безпеки;

соціальній та гуманітарній безпеки;

безпеки критичної інфраструктури;

зовнішньополітичної безпеки і міжнародного співробітництва;

фінансового забезпечення виконання заходів у сфері національної безпеки і оборони.

Також в структуру апарату РНБО входять служби:

секретаря РНБО;

з питань інформаційних технологій;

головного ситуаційного центру;

організаційного забезпечення;

з питань стратегічного планування та аналізу;

забезпечення доступу до публічної інформації та зв'язків із засобами масової інформації;

з правових питань;

фінансова;

управління персоналом;

режимно-секретної роботи;

координаційної та адміністративної роботи.

Указ набрав чинності з дня його публікації.

В кінці січня минулого року Зеленський збільшив граничну чисельність апарату РНБО з 160 до 190 штатних одиниць.

Нагадаємо, на 26 лютого Зеленський терміново призначив нове засідання РНБО.

2 лютого президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання РНБО ввів санкції на 5 років проти соратника Віктора Медведчука Тараса Козака та його компаній, які володіють телеканалами "ZIK", "112 Україна" і "NewsOne". Мовлення телеканалів було припинено. В СБУ заявили, що рішення РНБО про введення санкцій — це послідовний крок української влади в боротьбі з російською гібридної агресією.

19 лютого РНБО рекомендувало Зеленському ввести санкції ще проти ряду компаній і 8 фізосіб осіб, серед яких і сам Медведчук з його дружиною Оксаною Марченко.