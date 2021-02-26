Зеленський збільшив штат апарату РНБО ще на 47 осіб і затвердив його нову структуру
У січні 2020 року гранична чисельність апарату РНБО збільшили з 160 до 190 осіб.
Президент Володимир Зеленський своїм указом визначив, що тепер в структуру апарату РНБО входять секретар і керівник апарату РНБО разом зі своїми заступниками та першими заступниками, головний державний аудитор і 23 служби. Гранична чисельність працівників апарату — 237 штатних одиниць.
До складу РНБО входять служби з питань:
- запобігання та виявлення корупції;
- зовнішньої безпеки;
- інформаційної та кібербезпеки;
- державної і громадської безпеки;
- військової безпеки;
- мобілізації та територіальної оборони;
- військово-технічного співробітництва та ОПК;
- економічної безпеки;
- соціальній та гуманітарній безпеки;
- безпеки критичної інфраструктури;
- зовнішньополітичної безпеки і міжнародного співробітництва;
- фінансового забезпечення виконання заходів у сфері національної безпеки і оборони.
Також в структуру апарату РНБО входять служби:
- секретаря РНБО;
- з питань інформаційних технологій;
- головного ситуаційного центру;
- організаційного забезпечення;
- з питань стратегічного планування та аналізу;
- забезпечення доступу до публічної інформації та зв'язків із засобами масової інформації;
- з правових питань;
- фінансова;
- управління персоналом;
- режимно-секретної роботи;
- координаційної та адміністративної роботи.
Указ набрав чинності з дня його публікації.
В кінці січня минулого року Зеленський збільшив граничну чисельність апарату РНБО з 160 до 190 штатних одиниць.
Нагадаємо, на 26 лютого Зеленський терміново призначив нове засідання РНБО.
2 лютого президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання РНБО ввів санкції на 5 років проти соратника Віктора Медведчука Тараса Козака та його компаній, які володіють телеканалами "ZIK", "112 Україна" і "NewsOne". Мовлення телеканалів було припинено. В СБУ заявили, що рішення РНБО про введення санкцій — це послідовний крок української влади в боротьбі з російською гібридної агресією.
19 лютого РНБО рекомендувало Зеленському ввести санкції ще проти ряду компаній і 8 фізосіб осіб, серед яких і сам Медведчук з його дружиною Оксаною Марченко.