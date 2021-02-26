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Зеленський збільшив штат апарату РНБО ще на 47 осіб і затвердив його нову структуру

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Фото: УП | засідання РНБО

У січні 2020 року гранична чисельність апарату РНБО збільшили з 160 до 190 осіб.

Президент Володимир Зеленський своїм указом визначив, що тепер в структуру апарату РНБО входять секретар і керівник апарату РНБО разом зі своїми заступниками та першими заступниками, головний державний аудитор і 23 служби. Гранична чисельність працівників апарату — 237 штатних одиниць.

До складу РНБО входять служби з питань:

  • запобігання та виявлення корупції;
  • зовнішньої безпеки;
  • інформаційної та кібербезпеки;
  • державної і громадської безпеки;
  • військової безпеки;
  • мобілізації та територіальної оборони;
  • військово-технічного співробітництва та ОПК;
  • економічної безпеки;
  • соціальній та гуманітарній безпеки;
  • безпеки критичної інфраструктури;
  • зовнішньополітичної безпеки і міжнародного співробітництва;
  • фінансового забезпечення виконання заходів у сфері національної безпеки і оборони.

Також в структуру апарату РНБО входять служби:

  • секретаря РНБО;
  • з питань інформаційних технологій;
  • головного ситуаційного центру;
  • організаційного забезпечення;
  • з питань стратегічного планування та аналізу;
  • забезпечення доступу до публічної інформації та зв'язків із засобами масової інформації;
  • з правових питань;
  • фінансова;
  • управління персоналом;
  • режимно-секретної роботи;
  • координаційної та адміністративної роботи.

Указ набрав чинності з дня його публікації.

В кінці січня минулого року Зеленський збільшив граничну чисельність апарату РНБО з 160 до 190 штатних одиниць.

Нагадаємо, на 26 лютого Зеленський терміново призначив нове засідання РНБО.

2 лютого президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання РНБО ввів санкції на 5 років проти соратника Віктора Медведчука Тараса Козака та його компаній, які володіють телеканалами "ZIK", "112 Україна" і "NewsOne". Мовлення телеканалів було припинено. В СБУ заявили, що рішення РНБО про введення санкцій — це послідовний крок української влади в боротьбі з російською гібридної агресією.

19 лютого РНБО рекомендувало Зеленському ввести санкції ще проти ряду компаній і 8 фізосіб осіб, серед яких і сам Медведчук з його дружиною Оксаною Марченко.