"Нет вечных премьеров": Шмыгаль рассказал, что думает об уровне недоверия среди украинцев

По его словам, высокий уровень недоверия это "неотъемлемый атрибут" всех топ-должностей в государственной сфере, а само назначение его правительства — "антикризисный шаг".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что никогда не интересовался рейтингами и тем, "кому он нравится, а кому – нет". Об этом он заявил в интервью Фокусу.

Комментируя результаты исследования Киевского международного института социологии (КМИС), согласно которому чуть более половины опрошенных не доверяют действующему премьер-министру, Шмыгаль отметил, что "всех премьеров всегда хотят уволить". На его взгляд, это неотъемлемый атрибут высоких государственных должностей.

"Назначение нашего Кабмина — скорее антикризисный шаг, чем политический компромисс", – сказал премьер.

По словам главы Кабмина, "в спокойное время" правительства более политизированные.

"Наша же задача — справиться с многочисленными вызовами. В прошлом году мы получили пандемию, засухи, пожары, наводнения. Но мы преодолели эти кризисы. Понимаю, придет время — мы все уйдем со своих должностей, нет вечных премьеров или министров. Но я пришл и выполняю свою работу, мне глаза не за что прятать", – отметил он.

Напомним, согласно результатам исследования КМИС, который проводился с 27 января по 1 февраля, Денису Шмыгалю не доверяют 50,6% украинских респондентов. Доверяют премьеру лишь 8,7% опрошенных.

Ранее Фокус разбирался в том, кто может заменить Дениса Шмыгаля на должности премьер-министра.

Напомним, заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко считает, что слухи об увольнении распространяют те, кому Шмыгаль невыгоден.