"Немає вічних прем'єрів": Шмигаль розповів, що думає про рівень недовіри серед українців

За його словами, високий рівень недовіри це "невід'ємний атрибут" усіх топ-посад у державній сфері, а саме призначення його уряду — "антикризовий крок".

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що ніколи не цікавився рейтингами і тим, "кому він подобається, а кому — ні". Про це він заявив в інтерв'ю Фокусу.

Коментуючи результати дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), згідно з яким трохи більше половини опитаних не довіряють чинному прем'єр-міністру, Шмигаль зазначив, що "всіх прем'єрів завжди хочуть звільнити". На його погляд, це невід'ємний атрибут високих державних посад.

"Призначення нашого Кабміну — швидше антикризовий крок, ніж політичний компроміс", — сказав прем'єр.

За словами голови Кабміну, "у спокійний час" уряди більш політизовані.

"Наше ж завдання — впоратися з численними викликами. У минулому році ми отримали пандемію, посухи, пожежі, повені. Але ми подолали ці кризи. Розумію, прийде час — ми всі підемо зі своїх посад, немає вічних прем'єрів чи міністрів. Але я прийшов і виконую свою роботу, мені очі немає через що ховати", — зазначив він.

Нагадаємо: згідно з результатами дослідження КМІС, яке проводився з 27 січня по 1 лютого, Денису Шмигалю не довіряють 50,6% українських респондентів. Довіряють прем'єру лише 8,7% опитаних.

Раніше Фокус розбирався в тому, хто може замінити Дениса Шмигаля на посаді прем'єр-міністра.

Нагадаємо, що заступник керівника ОП Кирило Тимошенко вважає, що чутки про звільнення поширюють ті, кому Шмигаль невигідний.