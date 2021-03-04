Шмыгаль заявил, что Украина и дальше будет сталкиваться с волнами пандемии

По словам премьера, наиболее действенный способ лечения COVID-19 — кислородные концентраторы.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина в течение 2021 года продолжит сталкиваться с волнами пандемии. Об этом этом рассказал Шмыгаль в интервью Фокусу.

"Сейчас мы вернулись к адаптивному карантину. Ежедневно мониторим ситуацию, усиливаем карантин в отдельных областях. Довольно сложно раз за разом принимать жесткие решения, но их надо принимать, не жить в иллюзиях. В этом году мы и дальше будем сталкиваться с волнами пандемии", — сказал Шмыгаль.

Он отметил, что вплоть до сегодняшнего дня все страны мира продолжают искать способы противодействия пандемии.

"Мы во время первой волны искали аппараты ИВЛ, стояли в очередях. Сегодня в Украине больше 6 тыс. аппаратов ИВЛ, из них заняты 600–700, и никогда это количество большим не было, потому что оказалось, что более эффективное средство для человека с пневмонией — кислородные концентраторы. Из 66 тыс. койко-мест для больных COVID-19 почти 60 тыс. мы обеспечили кислородом", — подчеркнул премьер.

С полной версией интервью Шмыгаля Фокусу можно ознакомиться по этой ссылке.

Отметим, 3 марта глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина приближается к третьей волне коронавируса, однако, по его словам, медицинская система нашей страны к ней готова.

Вакцинация от коронавируса в Украине началась с 24 февраля. По информации СМИ, на закупку вакцины CoviShield из бюджета якобы было потрачено 1592,2 млн грн.

Ранее правительство Украины опубликовало Календарный план бесплатной вакцинации граждан от коронавируса.