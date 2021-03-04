Шмигаль заявив, що Україна й надалі стикатиметься з хвилями пандемії

За словами прем'єра, найбільш дієвий спосіб лікування COVID-19 — кисневі концентратори.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна протягом 2021 року продовжить стикатися з хвилями пандемії. Про це розповів Шмигаль в інтерв'ю Фокусу.

"Зараз ми повернулися до адаптивного карантину. Щодня моніторимо ситуацію, посилюємо карантин в окремих областях. Досить складно раз у раз ухвалювати жорсткі рішення, але їх треба ухвалювати, не жити в ілюзіях. Цьогоріч ми й далі стикатимемося з хвилями пандемії", — сказав Шмигаль.

Він зазначив, що аж до сьогоднішнього дня всі країни світу продовжують шукати способи протидії пандемії.

"Ми під час першої хвилі шукали апарати ШВЛ, стояли в чергах. Сьогодні в Україні більше 6 тис. апаратів ШВЛ, з них зайняті 600-700, і ніколи ця кількість великою не була, бо виявилося, що ефективніший засіб для людини з пневмонією — кисневі концентратори. Із 66 тис. ліжко-місць для хворих COVID-19 майже 60 тис. ми забезпечили киснем", — підкреслив прем'єр.

З повною версією інтерв'ю Шмигаля Фокусу можна ознайомитися за цим посиланням .

Зазначимо, 3 березня глава МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна наближається до третьої хвилі коронавірусу, однак, за його словами, медична система нашої країни до неї готова.

Вакцинація від коронавірусу в Україні почалася з 24 лютого. За інформацією ЗМІ, на закупівлю вакцини CoviShield із бюджету нібито було витрачено 1592,2 млн грн.

Раніше уряд України опублікував Календарний план безкоштовної вакцинації громадян від коронавірусу.