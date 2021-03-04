"Тысячи людей были в руках у Кремля", - Порошенко объяснил сотрудничество с Медведчуком (видео)

По словам пятого президента, в 2014 году он был готов договариваться "хоть с чертом лысым" для освобождения пленных.

Пятый президент Украины и глава фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко работал с Медведчуком начал работать, чтобы наладить процесс освобождения украинцев из российского плена. Об этом он заявил в видеообращении.

По словам экс-президента, он пошел на это несмотря на риск потерять собственный рейтинг. Потому что тысячи людей очутились в российском плену в качестве заложников в руках Кремля.

"Чтобы их освободить, я был готов иметь дело хоть с чертом лысым. … Оглядываясь сейчас в четырнадцатый год, понимаю, что из решения, которое я тогда вынужденно принял по Медведчуку, мы вытеснили по максимуму. Мы освободили людей. Не первый раз мне за то решение пытаются выставить счет, и пусть. Главное — тысячи людей вернулись домой. Их жизнь важнее, чем мои белые перчатки", — заявил Порошенко.

Также по его словам, у него создается впечатление, что санкции против Виктора Медведчука были направлены не столько против России и ОПЗЖ, а сколько на дискредитацию его политической силы и его лично. Сотрудничество Порошенко и Медведчука, по мнению лидера "Евросолидарности", общеизвестный факт и никакой сенсации в этом нет.

Напомним, ранее Медведчук заявил, что если выборы пройдут в ближайший год, то президентом станет Порошенко.

20 февраля Владимир Зеленский по решению СНБО ввел санкции против ряда компаний и физлиц, среди которых оказались и Виктор Медведук с его супругой Оксаной Марченко.

Ранее сообщалось, что экс-президент стал собственником телеканала "Прямий".

Писатель Ян Валетов на Фокусе написал свое мнение о том, удастся ли поправить рейтинги Зеленскому борьбой с Медведчуком.