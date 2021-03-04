"Тисячі людей були в руках у Кремля", — Порошенко пояснив співпрацю з Медведчуком (відео)

За словами п'ятого президента, у 2014 році він був готовий домовлятися "хоч з чортом лисим" для звільнення полонених.

П'ятий президент України і голова фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко працював з Медведчуком, щоб налагодити процес звільнення українців з російського полону. Про це він заявив у відеозверненні.

За словами екс-президента, він пішов на це, незважаючи на ризик втратити власний рейтинг. Тому що тисячі людей опинилися в російському полоні в ролі заручників у руках Кремля.

"Щоб їх звільнити, я був готовий мати справу хоч з чортом лисим. ...Озираючись зараз у чотирнадцятий рік, розумію, що з рішення, яке я тоді вимушено прийняв щодо Медведчука, ми взяли максимум. Ми звільнили людей. Не вперше мені за те рішення намагаються виставити рахунок, і нехай. Головне — тисячі людей повернулися додому. Їхнє життя важливіше, ніж мої білі рукавички", — заявив Порошенко.

Також, за його словами, у нього є враження, що санкції проти Віктора Медведчука були спрямовані не стільки проти Росії і ОПЗЖ, а скільки на дискредитацію його політичної сили і його особисто. Співпраця Порошенка і Медведчука, на думку лідера "Євросолідарності", загальновідомий факт і ніякої сенсації в цьому немає.

Нагадаємо: раніше Медведчук заявив, що якщо вибори пройдуть у найближчий рік, то президентом стане Порошенко.

20 лютого Володимир Зеленський за рішенням РНБО ввів санкції проти ряду компаній і фізосіб, серед яких опинилися і Віктор Медведчук з його дружиною Оксаною Марченко.

Раніше повідомлялося, що екс-президент став власником телеканалу "Прямий".

Письменник Ян Валетов у Фокусі написав свою думку про те, чи вдасться поправити рейтинги Зеленському боротьбою з Медведчуком.