"Не имеют ничего общего со свободой слова": Данилов рассказал о деятельности пророссийских СМИ

По словам секретаря СНБО, пророссийские СМИ работают в Украине как "средства массового уничтожения" и выполняют заказ РФ.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что пророссийские каналы выполняют роль не СМИ, а "средства массового уничтожения". По его словам, их деятельность не имеет ничего общего со свободой слова. Об этом он рассказал в интервью Укринформу.

"Действительно должен быть предел (между свободой слова и национальной безопасностью — ред.). Но здесь должен быть определенный арбитр. Надо понимать, что деятельность некоторых телеканалов не имеет никакого отношения к свободе слова", — сообщил Данилов.

По его словам, у пророссийских СМИ есть "другие заказы" и работают "не как средства массовой информации, а как средства массового уничтожения" и распространяют информацию, которую им дали в России.

Данилов заявил, что Украина будет защищаться от любых попыток влияния извне.

"Надо понимать, что сегодня происходит не только горячая война на территории Донецкой и Луганской областей, которую развернула Российская Федерация, а также информационная, не менее опасна для любой страны. Распространение российских нарративов во всем мире — это еще один вызов для многих стран", — сказал Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что Украина готова к суду о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

"Мы готовы к любому развитию событий", — говорит он.

Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет против соратника Медведчука Тараса Козака и его компаний, владеющих телеканалами "ZIK", "112 Украина" и "NewsOne". Вещание телеканалов в тот же день было прекращено. В СБУ заявили, что решение СНБО о введении санкций – это последовательный шаг украинских властей в борьбе с российской гибридной агрессией. Журналистов уже лишили аккредитации в Верховной Раде.

Зеленский в Twitter написал, что решение о введении санкций было трудным. Позже Зеленский в своем Telegram-канале добавил, что откровенная и манипулятивная пропаганда со стороны СМИ должна получить жесткую реакцию именно украинского общества, а для принятия решения о введении санкций в отношении телеканалов были конкретные основания.