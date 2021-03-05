"Не мають нічого спільного зі свободою слова": Данилов розповів про діяльність проросійських ЗМІ

За словами секретаря РНБО, проросійські ЗМІ працюють в Україні як "засоби масового знищення" і виконують замовлення РФ.

Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що проросійські канали виконують роль не ЗМІ, а "засобів масового знищення". За його словами, їхня діяльність не має нічого спільного зі свободою слова. Про це він розповів в інтерв'ю Укрінформу.

"Дійсно повинна бути межа (між свободою слова і національною безпекою — ред.). Але тут повинен бути певний арбітр. Треба розуміти, що діяльність деяких телеканалів не має ніякого відношення до свободи слова", — повідомив Данилов.

За його словами, у проросійських ЗМІ є "інші замовлення" і працюють "не як засоби масової інформації, а як засоби масового знищення" і поширюють інформацію, яку їм дали в Росії.

Данилов заявив, що Україна буде захищатися від будь-яких спроб впливу ззовні.

"Треба розуміти, що сьогодні відбувається не тільки гаряча війна на території Донецької та Луганської областей, яку розгорнула Російська Федерація, а також інформаційна, не менше небезпечна для будь-якої країни. Поширення російських наративів у всьому світі — це ще один виклик для багатьох країн", — сказав Данилов.

Секретар РНБО додав, що Україна готова до суду про припинення роботи телеканалів "112 Україна", NewsOne і Zik.

"Ми готові до будь-якого розвитку подій", — говорить він.

Нагадаємо, що 2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів санкції на 5 років проти соратника Медведчука Тараса Козака та його компаній, які володіють телеканалами "ZIK", "112 Україна" і "NewsOne". Мовлення телеканалів у той же день було припинено. В СБУ заявили, що рішення РНБО про введення санкцій — це послідовний крок української влади в боротьбі з російською гібридною агресією. Журналістів уже позбавили акредитації у Верховній Раді.

Зеленський у Twitter написав, що рішення про введення санкцій було важким. Пізніше Зеленський у своєму Telegram-каналі додав, що відверта і маніпулятивна пропаганда з боку ЗМІ повинна отримати жорстку реакцію саме українського суспільства, а для прийняття рішення про введення санкцій щодо телеканалів були об'єктивні підстави.