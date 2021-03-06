Львовского депутата, продавшего "Перший незалежний" группе Медведчука, лишили мандата

Романа Любицкого также исключили из состава ВО "Свобода" за "действия, которые могут навредить украинскому делу и негативно повлиять на авторитет партии".

5 марта Львовский райсовет проголосовал за досрочное прекращение полномочий депутата Романа Любицкого, которого избрали туда от партии "Свобода". Об этом сообщается на Facebook-странице Львовской городской организация партии "Свобода".

"На пленарном заседании в пятницу, 5 марта, Львовская районная рада проголосовала за досрочное прекращение полномочий депутата Романа Любицкого, избранного от ВО "Свобода", — сказано в заявлении.

В политсиле отметили, что его место в райсовете займет Владимир Харчук.

25 февраля в Львовской ячейке партии "Свобода" сообщили, что Любицкого исключили из политсилы за "действия, которые могут навредить украинскому делу и негативно повлиять на авторитет партии".

"Просим общественность и СМИ не связывать его деятельность и заявления с нашей политической силой. ВО "Свобода" считает недопустимым любое сотрудничество с коллаборационистами", — отметили в партии.

По информации "Детектор Медиа", Любицкий является бывшим владельцем телеканала "Перший незалежний". Именно он продал телеканал ООО "Медиахолдин новости", соучредителями которого стали 100 сотрудников закрытых телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZiK.

Отметим, телеканал "Перший незалежний" впервые вышел в эфир 26 февраля в 18:00. Однако уже спустя час его отключили от спутникового вещания. Представители телеканала заявили, что произошло это из-за того, что Служба безопасности Украины якобы потребовала от спутниковых операторов не предоставлять "Першому незалежному" никаких услуг.

2 марта нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич заявил, что вопрос отключения от вещания канала "Перший незалежний" рассмотрят два комитета Верховной Рады.

Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет против соратника Виктора Медведчука Тараса Козака и его компаний, владеющих телеканалами "ZIK", "112 Украина" и "NewsOne". Вещание телеканалов в тот же день было прекращено. В СБУ заявили, что решение СНБО о введении санкций – это последовательный шаг украинских властей в борьбе с российской гибридной агрессией. Журналистов уже лишили аккредитации в Верховной Раде.