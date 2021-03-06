Львівського депутата, який продав "Перший незалежний" групі Медведчука, позбавили мандата

Романа Любицьке також виключили зі складу ВО "Свобода" за "дії, які можуть нашкодити українській справі і негативно вплинути на авторитет партії".

5 березня Львівська райрада проголосувала за дострокове припинення повноважень депутата Романа Любицьке, якого обрали туди від партії "Свобода". Про це повідомляється на Facebook-сторінці Львівської міської організація партії "Свобода".

"На пленарному засіданні в пʼятницю, 5 березня, Львівська районна рада проголосувала за дострокове припинення повноважень депутата Романа Любицького, обраного від ВО "Свобода", — сказано в заяві.

У політсилі зазначили, що його місце в райраді займе Володимир Харчук.

25 лютого в Львівській осередку партії "Свобода" повідомили, що Любицьке виключили з партії за "дії, які можуть нашкодити українській справі і негативно вплинути на авторитет партії".

"Просимо громадськість і ЗМІ не повʼязувати його діяльність і заяви з нашою політичною силою. ВО "Свобода" вважає неприпустимою будь-яку співпрацю з колаборантами", — зазначили в партії.

За інформацією "Детектор Медіа", Любицкий є колишнім власником телеканалу "Перший незалежний". Саме він продав телеканал ТОВ "Медіахолдін новини", співзасновниками якого стали 100 співробітників закритих телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZiK.

Відзначимо, телеканал "Перший незалежний" вперше вийшов в ефір 26 лютого о 18:00. Однак вже через годину його відключили від супутникового мовлення. Представники телеканалу заявили, що відбулося це через те, що Служба безпеки України нібито вимагала від супутникових операторів не надавати "Першому Незалежності" ніяких послуг.

2 березня нардеп від ОТЗЖ Нестор Шуфрич заявив, що питання відключення від мовлення каналу "Перший незалежний" розглянуть два комітети Верховної Ради.

Нагадаємо, 2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів санкції на 5 років проти соратника Віктора Медведчука Тараса Козака та його компаній, які володіють телеканалами "ZIK", "112 Україна" і "NewsOne". Мовлення телеканалів в той же день було припинено. В СБУ заявили, що рішення РНБО про введення санкцій — це послідовний крок української влади в боротьбі з російською гібридної агресією. Журналістів уже позбавили акредитації у Верховній Раді.