Чубаров раскритиковал Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма

По словам политика, в Стратегии не учтен ряд предложений Меджлиса

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров выразил недовольство Стратегией деоккупации и реинтеграции Крыма, утвержденной в четверг, 11 марта Советом национальной безопасности и обороны Украины.

На своей странице в Facebook политик указал на то, что в Стратегию не попали принципиальные предложения Меджлиса.

Чубаров напомнил, что Меджлис участвовал в обсуждении первоначального текста публичной части стратегии. Часть предложений Меджлис была учтена, и они есть в тексте принятого документа.

"Но ряд принципиальных предложений Меджлиса крымскотатарского народа, направленных на обеспечение деоккупации временно оккупированной территории Украины и ее безопасной интеграции, в одобренный текст стратегии не вошли", – отметил глава Меджлиса.

В частности, речь идет о включении в задания стратегии "защиты и реализации неотъемлемого права на самоопределение крымскотатарского народа в составе суверенного и независимого украинского государства".

Кроме того, Меджлис предлагал внести в Стратегию определение статуса Крыма как "национально-территориальной автономии, образующейся в пределах Крымского полуострова на основе реализации крымскотатарским народом как коренным народом Украины своего права на самоопределение, и являющейся неотъемлемой составляющей Украины, который осуществляет полномочия, определенные Конституцией Украины".

Однако, заявил Рефат Чубаров, эти предложения Меджлиса в документе учтены не были.

[ + – ] Сообщение Рефата Чубарова

Напомним, в четверг, 11 марта секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что на заседании 11 марта была принята стратегия деоккупации Крыма и Севастополя. По его словам, это "первый фундаментальный документ" со времен аннексии Крыма.

"Это первый фундаментальный документ со времен оккупации Крымского полуострова Российской Федерацией, который дает четкий указатель, каким образом мы будем двигаться в вопросе деоккупации Крыма", — рассказал он.

Данилов говорит, что документ разрабатывали в течение года.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал утвержденную на заседании СНБО стратегию деоккупации Крыма "историческим документом".

По мнению Кулебы, принятие этого документа является очевидным сигналом того, что Украина прилагает собственные усилия для возвращения Крыма.

Ранее глава Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что на первом саммите Крымской платформы перед Днем независимости Украины будет представлен план деоккупации Крыма.

Европейский парламент поддержал создание Крымской платформы и призвал еврочиновников предоставить украинской инициативе всю необходимую поддержку.