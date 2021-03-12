Чубаров розкритикував Стратегію деокупації та реінтеграції Криму

За словами політика, у Стратегії не врахована низка пропозицій Меджлісу

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров висловив невдоволення Стратегією деокупації та реінтеграції Криму, затвердженої у четвер, 11 березня Радою національної безпеки й оборони України.

На своїй сторінці у Facebook політик вказав на те, що в Стратегії не були враховані пропозиції Меджлісу.

Чубаров нагадав, що Меджліс брав участь в обговоренні початкового тексту публічної частини стратегії. Частина пропозицій Меджлісу була врахована, і вони є в тексті ухваленого документа.

"Але низка принципових пропозицій Меджлісу кримськотатарського народу, спрямованих на забезпечення деокупації тимчасово окупованої території України та її безпечної інтеграції, до схваленого тексту стратегії не увійшли", — зазначив глава Меджлісу.

Зокрема, йдеться про додавання в завдання стратегії "захисту та реалізації невід'ємного права на самовизначення кримськотатарського народу в складі суверенної і незалежної української держави".

Крім того, Меджліс пропонував внести до Стратегії визначення статусу Криму як "національно-територіальної автономії, що утворюється в межах Кримського півострова на основі реалізації кримськотатарським народом як корінним народом України свого права на самовизначення, і що є невід'ємним складником України, який здійснює повноваження, визначені Конституцією України".

Однак, заявив Рефат Чубаров, ці пропозиції Меджлісу в документі враховані не були.

[ + – ] Повідомлення Рефата Чубарова

Нагадаємо, у четвер, 11 березня секретар РНБО Олексій Данилов повідомив, що на засіданні 11 березня була ухвалена стратегія деокупації Криму та Севастополя. За його словами, це "перший фундаментальний документ" із часів анексії Криму.

"Це перший фундаментальний документ із часів окупації Кримського півострова Російською Федерацією, який дає чіткий дороговказ, яким чином ми рухатимемося в питанні деокупації Криму", — розповів він.

Данилов каже, що документ розробляли протягом року.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав затверджену на засіданні РНБО стратегію деокупації Криму "історичним документом".

На думку Кулеби, ухвалення цього документа є очевидним сигналом того, що Україна докладає власні зусилля для повернення Криму.

Раніше глава Офісу президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак заявив, що на першому саміті Кримської платформи перед Днем незалежності України буде представлений план деокупації Криму.

Європейський парламент підтримав створення Кримської платформи і закликав єврочиновників надати українській ініціативі всю необхідну підтримку.