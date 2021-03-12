"Стерненко волю": сторонники осужденного анонсировали новую акцию на его День рождения (фото)

Следующий митинг в поддержку заключенного планируют провести под Офисом президента в субботу, 20 марта.

Издание "Страна" опубликовало фотографию, на которой сторонники осужденного бывшего лидера одесского "Правого Сектора" с красными фаерами анонсировали новую акцию в его поддержку. Митинг под слоганом "СтерненкоВолю" планируют провести под Офисом президента 20 марта, в День рождения заключенного.

В этот день Стерненко исполнится 26 лет.

Репост этой фотографии появился и на Telegram-канале STERNENKO, который ведут сторонники осужденного.

Позже эту фотографию опубликовали и на Facebook-странице Сергея Стерненко.

"Свои 26 лет он встретит не в кругу друзей и родных, а за решеткой. Но мы знаем, что самым желанным подарком для него была бы справедливость для каждого. Потому 20 марта встречаемся возле Офиса президента. Не слышат — увидят", — сказано в публикации.

Напомним, 8 марта в Конче-Заспе возле резиденции Владимира Зеленского прошла акция в поддержку Стерненко.

Предыдущая акция сторонников Стерненко прошла 27 февраля у здания Офиса президента на ул. Банковой в центре Киева. Затем протестующие провели акцию у здания Офиса генерального прокурора, забросав здание фаерами и петардами. Они требовали освободить Стерненко в течение 7 дней и обновить судебную систему, а в случае невыполнения властью требований протестующие огласили со вторника 9 марта бессрочную акцию протеста.

23 февраля на Банковой в Киеве прошла первая акция в поддержку Стерненко, которого Приморский райсуд Одессы приговорил к 7 годам и 3 месяцам заключения за похищение одесского депутата. Митингующие хотели пройти к зданию Офиса президента, однако правоохранители перекрыли подходы к нему.

Тогда акции в поддержку Стерненко проходили также в Харькове и более, чем в 20 городах Украины, в Польше (Варшава, Краков), США (Чикаго) и Испании (Малага). В разных городах акции начались в разное время.