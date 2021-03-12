"Стерненку волю": прихильники засудженого анонсували нову акцію на його день народження (фото)

Наступний мітинг на підтримку ув'язненого планують провести під Офісом президента в суботу, 20 березня.

Видання "Страна" опублікувало фотографію, на якій прихильники засудженого колишнього лідера одеського "Правого Сектора" з червоними фаєрами анонсували нову акцію на його підтримку. Мітинг під слоганом "СтерненкуВолю" планують провести під Офісом президента 20 березня, на день народження ув'язненого.

У цей день Стерненку виповниться 26 років.

Репост цієї фотографії з'явився і на Telegram-каналі STERNENKO, який ведуть прихильники засудженого.

Пізніше цю фотографію опублікували і на Facebook-сторінці Сергія Стерненка.

"Свої 26 років він зустріне не в колі друзів і рідних, а за гратами. Але ми знаємо, що найбажанішим подарунком для нього була б справедливість для кожного. Тому 20 березня зустрічаємося біля Офісу президента. Не чують — побачать", — сказано в публікації.

Нагадаємо, 8 березня в Конча-Заспі біля резиденції Володимира Зеленського пройшла акція на підтримку Стерненка.

Попередня акція прихильників Стерненка відбулася 27 лютого біля будівлі Офісу президента на вул. Банковій у центрі Києва. Потім протестувальники провели акцію біля будівлі Офісу генерального прокурора, закидавши будівлю фаєрами і петардами. Вони вимагали звільнити Стерненка протягом 7 днів і оновити судову систему, а у випадку невиконання владою вимог протестувальники оголосили з вівторка 9 березня безстрокову акцію протесту.

23 лютого на Банковій в Києві відбулася перша акція на підтримку Стерненка, якого Приморський райсуд Одеси засудив до 7 років і 3 місяців позбавлення волі за викрадення одеського депутата. Мітингувальники хотіли пройти до будівлі Офісу президента, однак правоохоронці перекрили підходи до нього.

Тоді акції на підтримку Стерненка проходили також у Харкові та більш, ніж в 20 містах України, в Польщі (Варшава, Краків), США (Чикаго) і Іспанії (Малага). У різних містах акції почалися в різний час.