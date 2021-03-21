После акции сторонников Стерненко "Слуги народа" требуют созвать внеочередное заседание Рады

Депутаты хотят, чтобы правоохранительные органы дали юридическую оценку событию и привлекли к ответственности хулиганов.

Депутатская фракция "Слуга народа" обнародовала заявление с требованием провести внеочередное заседание Рады в связи с вчерашними протестами под Офисом президента в поддержку осужденного Сергея Стерненко. Депутаты хотят, чтобы правоохранительные органы дали юридическую оценку событию и привлекли к ответственности хулиганов.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

"Мы инициируем проведение внеочередного заседания в кратчайшие сроки с участием силовиков и принятием постановления по оценкам этого происшествия", – говорится в заявлении.

Депутаты настаивают, чтобы на заседании Рады присутствовали правоохранители, а "конкретные министры" получили соответствующие задачи.

"Ждем решительных, квалифицированных и бескомпромиссных действий со стороны правоохранительных органов по установлению лиц инициаторов и участников актов вандализма и привлечения их к ответственности", – говорится в заявлении.

Депутаты также отметили, что поддерживают право граждан на мирный протест, но выступают против того, чтобы выражение несогласия подменялось насилием, вандализмом и надругательством над символами государства.

Фракция монобольшинства настаивает, чтобы в процессе расследования были изучены видео-материалы на предмет установления политического заказа вчерашней акции.

"Также обращаемся с требованием внимательно изучить видеоматериалы, фиксирующие вчерашнее событие в ОП, на предмет установления, не были ли эти насилие и вандализм реализацией заказа со стороны тех или иных политических сил и фигур", – говорится в заявлении.

Напомним, 20 марта прошла акция сторонников Сергея Стерненко, во время которой активисты разрисовали фасад Офиса президента. Они выбили стекла входящих дверей, а также пытались поджечь табличку "Офис президента Украины".

Сотрудники полиции задержали одного протестующего, который разбивал стекла на дверях. Им оказался ветеран АТО Владислав Гранецкий-Стафийчук "Сорд". А замминистра МВД Антон Геращенко обвинил в событиях на Банковой экс-президента Украины Петра Порошенко.

Советник главы ОП Михаил Подоляк также рассказал, чем погром на Банковой обернется для сторонников Стерненко.