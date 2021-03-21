Після акції прихильників Стерненко "Слуги народу" вимагають скликати позачергове засідання Ради

Депутати хочуть, щоб правоохоронні органи дали юридичну оцінку події і притягли до відповідальності хуліганів.

Депутатська фракція "Слуга народу" оприлюднила заяву з вимогою провести позачергове засідання Ради у зв'язку з вчорашніми протестами під Офісом президента на підтримку засудженого Сергія Стерненко. Депутати хочуть, щоб правоохоронні органи дали юридичну оцінку події і притягли до відповідальності хуліганів.

Про це повідомляє прес-служба політсили.

"Ми ініціюємо проведення позачергового засідання в найкоротші терміни за участю силовиків і прийняттям постанови за оцінками цієї події", — йдеться в заяві.

Депутати наполягають, щоб на засіданні Ради були присутні правоохоронці, а "конкретні міністри" отримали відповідні завдання.

"Чекаємо рішучих, кваліфікованих і безкомпромісних дій з боку правоохоронних органів щодо встановлення осіб ініціаторів і учасників актів вандалізму і залучення їх до відповідальності", — йдеться в заяві.

Депутати також зазначили, що підтримують право громадян на мирний протест, але виступають проти того, щоб вираз незгоди подменялось насильством, вандалізмом і наругою над символами держави.

Фракція монобольшінства наполягає, щоб в процесі розслідування були вивчені відео-матеріали на предмет встановлення політичного замовлення вчорашньої акції.

"Також звертаємося з вимогою уважно вивчити відеоматеріали, що фіксують вчорашню подію в ОП, на предмет встановлення, чи не були ці насильство і вандалізм реалізацією замовлення з боку тих чи інших політичних сил і фігур", — йдеться в заяві.

Нагадаємо, 20 березня пройшла акція прихильників Сергія Стерненко, під час якої активісти розмалювали фасад Офісу президента. Вони вибили скло вхідних дверей, а також намагалися підпалити табличку "Офіс президента України".

Співробітники поліції затримали одного протестувальника, який розбивав скло на дверях. Ним виявився ветеран АТО Владислав Гранецька-Стафійчук "Сордо". А заступник міністра МВС Антон Геращенко звинуватив в події на Банковій екс-президента України Петра Порошенка.

Радник глави ОП Михайло Подоляк також розповів, чим погром на Банковій обернеться для прихильників Стерненко.