Ждем расследования от правоохранителей, - заявление Кабмина о акции протеста под ОП

В правительстве считают, что события, которые произошли 20 марта, неприемлемы и противоречат европейским ценностям.

Кабинет министров Украины опубликовал заявление касательно событий, произошедших у здания Офиса президента в субботу (20 марта).

В сообщении указывают на то, что Конституция Украины гарантирует право граждан на мирное собрание и демонстрации. Это один из столбов современной представительской демократии. Но в то же время Кабмин ожидает от МВД и СБУ проведения расследования событий 20 марта и правовой оценки действий протестующих.

"Неправомерные действия, которые произошли под Офисом президента 20 марта, являются неприемлемыми и противоречат европейским ценностям, которые закреплены в Конституции Украины. Правительство призывает граждан воздерживаться от подобных действий и реализовывать свои права исключительно в мирный способ", — идется в заявлении.

Напомним, в 20 марта происходила акция сторонников Сергея Стерненко, во время которой активисты разрисовали фасад Офиса президента. Они выбили стекла входящих дверей, а также пытались поджечь табличку "Офис президента Украины". Нанесенный ущерб оценивается в 2 млн гривен.

Сотрудники полиции задержали одного протестующего, который разбивал стекла на дверях. Им оказался ветеран АТО Владислав Гранецкий-Стафийчук.

В организации протестов Офис президента обвиняет Петра Порошенко. Также считает и замминистра МВД Антон Геращенко.