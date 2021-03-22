Чекаємо розслідування від правоохоронців, — заява Кабміну про акції протесту під ОП

В уряді вважають, що події, які відбулися 20 березня, неприйнятні та суперечать європейським цінностям.

Кабінет міністрів України опублікував заяву щодо подій, які відбулися біля будівлі Офісу президента в суботу (20 березня).

У повідомленні вказують на те, що Конституція України гарантує право громадян на мирні збори і демонстрації. Це один зі стовпів сучасної представницької демократії. Але в той же час Кабмін очікує від МВС та СБУ проведення розслідування подій 20 березня і правової оцінки дій протестувальників.

"Неправомірні дії, які відбулися під Офісом президента 20 березня, є неприйнятними і суперечать європейським цінностям, які закріплені в Конституції України. Уряд закликає громадян утримуватися від подібних дій і реалізовувати свої права виключно в мирний спосіб", — йдеться в заяві.

Нагадаємо, 20 березня відбувалася акція прихильників Сергія Стерненка, під час якої активісти розмалювали фасад Офісу президента. Вони вибили скло вхідних дверей, а також намагалися підпалити табличку "Офіс президента України". Нанесений збиток оцінюється в 2 млн гривень.

Співробітники поліції затримали одного протестувальника, який розбивав скло на дверях. Ним виявився ветеран АТО Владислав Гранецька-Стафійчук.

В організації протестів Офіс президента звинувачує Петра Порошенка. Також вважає і заступник міністра МВС Антон Геращенко.