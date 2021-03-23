Газета The Times на карте Европы подписала Украину как Беларусь (фото)

На карте изображены сразу две "Беларуси", а вот "Украины" вовсе нет.

Политолог Владимир Корнилов опубликовал у себя в Facebook якобы страницу сегодняшнего выпуска британской газеты The Times, которая посвящена ситуации с коронавирусом в странах Европы с 14 по 21 марта. Однако на изображенной карте Украина подписана как "Беларусь".

Территория Беларуси также обозначена как "Беларусь", то есть на карте оказались сразу две "Беларуси", тогда как "Украины" вовсе нет.

"Боже, какая же зрада зрадная! Сегодняшняя The Times поместила карту, на которой "потеряли" Украину. Зато Белоруссия явно приросла территориями", — написал Корнилов.

Судя по опубликованной картинке, в Украине рост заболеваний COVID-19 возрос аж на +43,8%, что сделало ее одной из "антилидеров" по этому показателю среди стран Европы. Выше процентные показатели только в Хорватии (+45,5%) и Исландии (+92,3%).

[ + – ] Карта Европы без Украины Фото: Facebook / Владимир Корнилов

Отметим, за прошедшие сутки, 22 марта, Украина установила новый рекорд смертности от коронавируса. За день от этой болезни скончались 333 человека. За 22 марта по всей Украине госпитализировали более 2,5 тысячи человек.

Напомним, ранее нардеп от ОПЗЖ Вадим Рабинович опубликовал в Facebok карту Украины без Крыма, но с т.н. "ДНР/ЛНР". Из-за этого Офис генерального прокурора начал в отношении него досудебное расследование.

В﻿ январе 2021 года русская служба издания BBC опубликовала карту, на которой обозначила крымские города как российские. МИД Украины в ответ на это призвал ВВС "не продвигать ложных русских нарративов", отметив, что "города в Крыму никогда не были в составе России".