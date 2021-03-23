Газета The Times на карті Європи підписала Україну як Білорусь (фото)

На карті зображено відразу дві "Білорусі", а ось "України" зовсім немає.

Політолог Володимир Корнілов опублікував у себе у Facebook нібито сторінку сьогоднішнього випуску британської газети The Times, яка присвячена ситуації з коронавірусом у країнах Європи з 14 по 21 березня. Однак на зображеній карті Україна підписана як "Білорусь".

Територія Білорусі також позначена як "Білорусь", тобто на карті опинилися відразу дві "Білорусі", тоді як "України" зовсім немає.

"Боже, яка ж зрада зрадна! Сьогоднішній The Times помістив карту, на якій "втратили" Україну. Зате Білорусія явно набула територій", — написав Корнілов.

Судячи з опублікованого зображення, в Україні зростання захворювань на COVID-19 зросло аж на + 43,8%, що зробило її однією з "антилідерів" за цим показником серед країн Європи. Вищі відсоткові показники тільки в Хорватії (+ 45,5%) та Ісландії (+ 92,3%).

[ + – ] Карта Європи без України Фото: Facebook / Володимир Корнілов

Зазначимо, що за минулу добу, 22 березня, Україна встановила новий рекорд смертності від коронавірусу. За день від цієї хвороби померли 333 людини. За 22 березня по всій Україні госпіталізували понад 2,5 тисячі осіб.

Нагадаємо, що раніше нардеп від ОПЗЖ Вадим Рабинович опублікував у Facebok карту України без Криму, але з т.зв. "ДНР/ЛНР". Через це Офіс генерального прокурора почав щодо нього досудове розслідування.

У січні 2021 року російська служба видання BBC опублікувала карту, на якій позначила кримські міста як російські. МЗС України у відповідь на це закликало ВВС "не просувати помилкових російських наративів", зазначивши, що "міста в Криму ніколи не були в складі Росії".