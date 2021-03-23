Ермак разберется с монополистами, которые завышают цены на продукты, - эксперт

Политолог считает, что в Офисе президента появилась свежая внутренняя социология, где одной из самых болезненных для Украинской тем оказался стремительный рост цен на продовольственные товары, который спровоцировали монополисты вместе с крупными торговыми сетями.

Глава Офиса президента Андрей Ермак по поручению Владимира Зеленского будет разбираться с монополистами и крупными торговыми сетями, которые завышают цены в Украине. Об этом на своей странице в Facebook написал политолог Кирилл Сазонов.

По его словам, в Офисе президента появилась свежая внутренняя социология, где одной из самых болезненных для Украинской тем оказался стремительный рост цен на продовольственные товары, который спровоцировали монополисты вместе с крупными торговыми сетями.

"Поэтому президент поручил главе ОП Ермаку разобраться с ростом цен на продукты, скоординировать работу Кабмина и Антимонопольного комитета для того, чтобы они провели детальный анализ рынка и выяснили, благодаря кому именно цены в Украине значительно опережают общемировой тренд", — отметил Сазонов.

Он также подчеркнул, что за последний год цены на пшеницу выросли почти на 40%, ну а про цены на куриные Сазонов решил промолчать, потому что иногда кажется, что они в Украине какие-то золотые или хотя бы позолоченные. Поэтому, по его словам, неудивительно, что украинцев беспокоит эта проблема даже больше, чем внешняя политика или очередной транш от МВФ.

"Рост цен на продукты не является исключительно украинской проблемой, подобная тенденция наблюдается сегодня во многих развивающихся странах мира, но все равно в Украине этот процесс вышел из-под контроля и в игру выступили дерзкие монополисты, которые диктуют свое видение ценообразования. Поэтому глава ОП взял под личный контроль эти процессы и курирует работу премьера шныряли для того, чтобы не позволить монополистам и крупным торговым сетям диктовать Украинский свои условия, оставив их голодными", — заключил политолог.