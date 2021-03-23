Войну на Донбассе можно закончить за неделю при желании России, – Кулеба

По словам дипломата, без "зеленого света" со стороны Кремля продвижение в вопросе мира на Донбассе – невозможно.

Войну на Донбассе, которая длится уже семь лет, можно закончить за неделю при желании российской стороны.

Такое мнение выразил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью словацкому изданию ".Tyžden", текст которого приводит пресс-служба МИД.

По его словам, без "зеленого света" со стороны Кремля продвижение в вопросе мира на Донбассе является невозможным.

"Если Москва политически решит придерживаться собственных обещаний – а они много раз говорили, что Донбасс должен остаться частью Украины – и решит вывести свои войска, конфликт может быть решен легко и достаточно быстро. Если Россия согласится сделать это завтра, конфликт будет завершен за неделю", – заявил министр.

Он добавил, что вопрос заключается в том, сколько именно времени необходимо для того, чтобы заставить Россию согласиться прекратить войну на Донбассе.

"Способы вывода войск, способы проведения выборов без участия Москвы, давно все это детально продумано. Поэтому нам следует спрашивать себя не, сколько времени понадобится для прекращения конфликта, а сколько времени нужно, чтобы заставить Россию согласиться его прекратить", – пояснил Кулеба.

Он также добавил, что сейчас война на Донбассе не является замороженным конфликтом.

"Нарушение режима прекращения огня, стрельба, ранения и смерть до сих пор продолжаются. Это ситуация, абсолютно противоположная замороженной", – сказал он.

Отметим, ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Франция, Германия и Украина разработали план восстановления мира на Донбассе. По его словам, план соответствует "духу Минска" и нормам международного права. А недавно Ермак предложил принять на уровне "Нормандской четверки" совместное заявление о возврате к режиму полного прекращения огня на Донбассе, который был установлен с июля прошлого года.

Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук считает, что перемирие на Донбассе, о котором стороны договорились в июле прошлого года, больше не соблюдается. Кстати, с начала перемирия на Донбассе погибли 16 украинских военных.

Недавно пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что на Донбассе увеличилось число обстрелов со стороны боевиков, однако это не должно критически повлиять на ход переговоров о полном прекращении огня.