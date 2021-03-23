Війну на Донбасі можна закінчити за тиждень за бажання Росії, — Кулеба

За словами дипломата, без "зеленого світла" з боку Кремля просування у питанні миру на Донбасі — неможливе.

Війну на Донбасі, яка триває вже сім років, можна закінчити за тиждень за бажання російської сторони.

Таку думку висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтервʼю словацькому виданню ".Tyžden", текст якого наводить прес-служба МЗС.

За його словами, без "зеленого світла" з боку Кремля просування у питанні миру на Донбасі є неможливим.

"Якщо Москва політично вирішить дотримуватися власних обіцянок — а вони багато разів говорили, що Донбас має залишитися частиною України — і вирішить вивести свої війська, конфлікт може бути вирішений легко і досить швидко. Якщо Росія погодиться зробити це завтра, конфлікт буде завершено за тиждень", — заявив міністр.

Він додав, що питання полягає у тому, скільки саме часу необхідно для того, щоб змусити Росію погодитися припинити війну на Донбасі.

"Способи виведення військ, способи проведення виборів без участі Москви, давно все це детально продумано. Тому нам слід запитувати себе не, скільки часу знадобиться для припинення конфлікту, а скільки часу потрібно, щоб змусити Росію погодитися його припинити", — пояснив Кулеба.

Він також додав, що зараз війна на Донбасі не є замороженим конфліктом.

"Порушення режиму припинення вогню, стрілянина, поранення і смерть досі тривають. Це ситуація, абсолютно протилежна замороженій", — сказав він.

Зазначимо, раніше голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що Франція, Німеччина та Україна розробили план відновлення миру на Донбасі. За його словами, план відповідає "духу Мінська" та нормам міжнародного права. А нещодавно Єрмак запропонував прийняти на рівні "Нормандської четвірки" спільне заяву про повернення до режиму повного припинення вогню на Донбасі, який був встановлений з липня минулого року.

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук вважає, що перемирʼя на Донбасі, про яке сторони домовилися в липні минулого року, більше не дотримується. До речі, з початку перемирʼя на Донбасі загинули 16 українських військових.

Нещодавно прес-секретар президента України Юлія Мендель заявила, що на Донбасі збільшилася кількість обстрілів з боку бойовиків, проте це не повинно критично вплинути на хід переговорів про повне припинення вогню.